W skrócie Jarosław Kaczyński skrytykował działania rządu Donalda Tuska, zarzucając mu brak realizacji obietnic oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej.

PiS odpowiedziało na akcję billboardową rządu własną kampanią, wskazując na ich zdaniem "wielkie kłamstwo" promowanych sukcesów.

Kaczyński kategorycznie odniósł się do postawy Grzegorza Brauna i zapowiedział dążenie do przejęcia części jego elektoratu.

Podczas konferencji prasowej lider Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje podsumowanie dwóch lat rządu Donalda Tuska.

- Powiedzieli, że nic, co dane, nie będzie odebrane. VAT na żywność podwyższony, tarcze energetyczne zlikwidowane albo w trakcie likwidacji. Różnego rodzaju inne osłony także zlikwidowane - mówił Jarosław Kaczyński.

Polityk dodał, że w jego ocenie obecnie jest zatrzymana lub opóźniona polityka rozwoju. Kaczyński wystąpił krótko po wypowiedzi Donalda Tuska, który ogłosił, że Centralny Port Komunikacyjny będzie odtąd nazywany "Portem Polska", by odciąć się od - jak przekazał premier - nieprawidłowości przy inwestycji w czasach rządów PiS.

Jarosław Kaczyński: Mamy klęskę w polityce zagranicznej

Kaczyński wskazał również na "ogromny kryzys finansów publicznych". - Mamy jednocześnie przejaw najbardziej bolesny, najbardziej odczuwalny, czyli kryzys w służbie zdrowia. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zapewnia się, że Polacy zarabiają coraz lepiej (...), natomiast określenie z dzisiejszej prasy, że zarabiamy więcej, ale stać nas na mniej, to jest fakt - dodał.

Ponadto stwierdził, że "mamy klęskę w polityce zagranicznej". - Brak możliwości jakiegokolwiek wpływu na to, co dzisiaj się dzieje i jest bardzo ważne wokół Ukrainy - zaznaczył szef PiS.

PiS odpowiada na billboardy rządu

Kaczyński ocenił także, że rząd Tuska przypisuje sobie sukcesy inwestycyjne PiS. W tym kontekście wymienił przebudowę dworca Warszawa Zachodnia. - Cała ta polityka opiera się na jednym wielkim kłamstwie i oszustwie. To jest dla Polski naprawdę tragedia. Tragedia, która któregoś dnia się skończy - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jego partia zaprezentowała również billboardy, które mają być odpowiedzią na rządową akcję promocyjną.

Rzecznik rządu Adam Szłapka informował w czwartek o billboardach z hasłem "Robimy, nie gadamy", którym rząd promuje działania podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kaczyński o Braunie: Człowiek poza możliwością uczestniczenia w Polsce

Podczas konferencji prasowej dziennikarze pytali o stanowisko PiS wobec Konfederacji Korony Polskiej i Grzegorza Brauna. Kaczyński zaznaczył, że Braun wszedł na "pole negacjonizmu". W ten sposób odniósł się do negowania zbrodni wojennych popełnionych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

- To jest człowiek poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce, i w cywilizowanym świecie w polityce. Doskonale to wiemy. Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców - zaznaczył Kaczyński.

