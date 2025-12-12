"Mam wiadomość z Moskwy". Szefowa KE musiała zastopować polityka. Jest nagranie

- Mam wiadomość z Moskwy... - mówi prezydent Serbii do szefowej KE. Aleksandar Vuczić nie kończy, bo szybko przerywa mu Ursula von der Leyen. Ma najprawdopodobniej świadomość, że są już nagrywani. Politycy robią sobie zdjęcia i szybko opuszczają salę. Nagranie z nietypowej sytuacji obiegło sieć.

Dwójka polityków przechodzi obok siebie na tle flag Unii Europejskiej oraz Serbii, kobieta w czerwonej marynarce i mężczyzna w garniturze. W prawym górnym rogu znajduje się powiększona ramka z opisem nazwiska i funkcji kobiety.
Prezydent Serbii zwrócił się do szefowej KE. Ta szybko mu przerwałaDWNews / Serwis X | SIMON WOHLFAHRT AFP

  • Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Antonio Costą.
  • Podczas spotkania Vuczić wspomniał o wiadomości z Moskwy, lecz jego wypowiedź przerwała von der Leyen. Fragment wypowiedzi zarejestrowały kamery i mikrofony.
  • Serbia znajduje się pod presją Unii Europejskiej, by wybrać pomiędzy dalszą współpracą z UE a utrzymywaniem bliskich relacji z Rosją.
Do nietypowej sytuacji z udziałem prezydenta Serbii doszło w środę w Brukseli.

W planie wizyty Aleksandara Vuczicia było spotkanie z szefową KE Ursulą von der Leyen, a także przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą.

Jak można dowiedzieć się z wpisu Costy z mediów społecznościowych rozmowy dotyczyły postępów Serbii na drodze do wstąpienia do Wspólnoty. Do postu w serwisie X przewodniczący dołączył okolicznościowe zdjęcie.

Uwagę mediów przykuło jednak to, co działo się kilka chwil przed tym, jak politycy wyszli do dziennikarzy na tak zwaną "ściankę".

    Aleksandar Vuczić powiedział za dużo? Powstrzymała go Ursula von der Leyen

    Kamery zarejestrowały zdarzenie z kilku perspektyw. Na jednej z nich widać, jak Vuczić, von der Leyen i Costa podążają korytarzem.

    Gdy dochodzą do miejsca, gdzie czekają dziennikarze, Vuczić zwraca się do szefowej KE. - Mam wiadomość z Moskwy o... - i nagle przerywa, bo w zdanie wchodzi mu von der Leyen.

    - O, poczekajmy, poczekajmy aż... - mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, mając świadomość, że kamery i mikrofony rejestrują ich rozmowę. Nie kończy zdania. Politycy ustawiają się do zdjęć i pozują do nich z uśmiechami.

    Jak opisują media, wciąż nie jest jasne, o czym mówił Vuczić i jaką "wiadomość z Moskwy" miał na myśli.

    Wiadomo jednak, że Vuczić jest jednym z europejskich przywódców, którzy utrzymują kontakt z Moskwą po jej pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

    Serbia balansuje na krawędzi. Rosja czy Unia Europejska?

    Niedawno PE apelował do Serbii o to, by wybrała pomiędzy Wspólnotą, a Rosją. W wydanej rezolucji apelowano do serbskich władz o jasny wybór geopolitycznej drogi - dalsza współpraca z UE i reformy demokratyczne albo utrzymywanie stosunków z Rosją.

    Serbia z jednej strony przyjęła tysiące ukraińskich uchodźców, potępiała rosyjską agresję, ale jednocześnie wciąż utrzymuje regularne kontakty z rosyjskimi politykami.

    W maju 2025 roku Aleksandar Vuczić wybrał się do Moskwy, gdzie uczestniczył w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wtedy też - po raz pierwszy od 2022 roku - spotkał się z Władimirem Putinem.

    Źródła: EuroNews, Reuters

