- Rano o godz. 8 poszedłem do Sądu Najwyższego, bo informatorzy wczoraj poinformowali mnie, że protokoły, które nadeszły z sądów rejonowych, a które zleciła nielegalna izba (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - red.), wykazały właściwie we wszystkich przypadkach, ze mamy do czynienia z fałszerstwami wyborczymi - tłumaczył. Jak dodał, w SN poprosił o udostępnienie tych protokołów.

- To są jawne dokumenty, do których opinia publiczna ma prawo - zaznaczył Giertych i przekazał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN nie wydała mu materiałów. Podobnie postąpiła pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska .

- To on odpowiada za stworzenie tego systemu fałszowania głosów i to on odpowiada za to, że stworzył izbę, która ma te fałszerstwa kryć - ciągnął dalej, wskazując na Kaczyńskiego.