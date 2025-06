Źle policzone głosy to powtórka wyborów? Możliwe scenariusze po wyborach prezydenckich 2025

Według danych PKW, w I turze w obwodowej komisji wyborczej nr 95 w Krakowie Trzaskowski zdobył 550 głosów, a Nawrocki 218. W II turze oficjalne wyniki wskazały, że Nawrocki otrzymał 1132 głosy (67 proc.), a Trzaskowski 540 (32 proc.), co budzi wątpliwości w świetle wyników z sąsiednich komisji, gdzie proporcje były odwrotne. Podobne anomalie zgłoszono w Gdańsku, Malborku, gminie Braniewo i Bielsku-Białej.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego zostało oficjalnie potwierdzone przez PKW, jednak nie obyło się bez kontrowersji. Różnica prawie 400 tysięcy głosów, wydaje się znacząca, jednak zgłoszenia o błędach w protokołach wyborczych - od nieprawidłowego przypisania głosów po pomyłki w obliczeniach - rozpoczęły dyskusję na temat potrzeby ponownego przeliczenia głosów. Czy faktycznie może do tego dojść?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym (Dz.U. 2022 poz. 1277, art. 82), PKW nie ma obowiązku automatycznego przeliczania głosów, nawet w przypadku niewielkiej różnicy wyników . Decyzję o dalszych krokach podejmuje Sąd Najwyższy, ale jedynie po złożeniu formalnego protestu wyborczego. To obywatele i komitety wyborcze muszą aktywnie dochodzić swoich praw, by zweryfikować rzetelność procesu.

Wybory prezydenckie 2025. Protest wyborczy - co to takiego?

Każdy wyborca wpisany do spisu wyborców, przewodniczący komisji wyborczej lub pełnomocnik komitetu wyborczego może złożyć protest wyborczy (Kodeks wyborczy, Dz.U. 2022 poz. 1277, art. 241).

Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy prawniczej, ale konieczne jest precyzyjne wskazanie zarzutów oraz przedstawienie dowodów w postaci protokołów z błędami, czy zeznań świadków . Brak dowodów lub niejasność zarzutów może skutkować odrzuceniem protestu.

Protest wyborczy musi być złożony w formie pisemnej - elektroniczne kanały, takie jak e-mail czy ePUAP, są niedopuszczalne (Kodeks wyborczy, Dz.U. 2022 poz. 1277, art. 241 § 2). Termin na złożenie protestu wyborczego wynosi 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników przez PKW, czyli w przypadku wyborów 2025 - do 16 czerwca 2025 roku. Wyborcy przebywający za granicą składają protest za pośrednictwem konsula lub kapitana statku, dołączając dane pełnomocnika w Polsce.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej Sąd Najwyższy wydaje uchwałę w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników, czyli najpóźniej do 2 lipca 2025 roku (Kodeks wyborczy, Dz.U. 2022 poz. 1277, art. 324 § 1). Posiedzenia w tej sprawie są niejawne. Uchwała stwierdza ważność lub nieważność wyboru prezydenta, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do unieważnienia całego procesu wyborczego.

Ponowne przeliczanie głosów - jak to działa?

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ma uprawnienia do samodzielnego przeglądu protokołów wyborczych i wychwytywania ewidentnych nieprawidłowoś ci , co miało miejsce w czerwcu 2025 roku w odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości.

Do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 28 protestów wyborczych. Kolejne protesty cały czas wpływają i są w toku rejestracji. Dwa pierwsze zostaną rozpoznane we wtorek 10 czerwca przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.