- Przyszedł czas wielkiej, geopolitycznej rozgrywki - podkreślił Sikorski, wspominając o telefonie Olafa Scholza do Władimira Putina i zapowiedzi planu pokojowego Trumpa. - Chodzi o to, żeby w wyniku tej rozgrywki Polska weszła do grona krajów, które o tym współdecydują - wskazał.

Radosław Sikorski o kampanii. "To będzie rzeźnia"

- Pan Tarczyński, pan Mastalerek pojechali do Stanów Zjednoczonych nie tylko, żeby pokazać się na wiecu z Donaldem Trumpem, tylko po to, żeby tam załatwić zasoby, zdolności do manipulowania kampaniami, mediami społecznościowymi. Po to, żeby uzyskać wsparcie tamtejszych środowisk prawicowych dla ich ideologicznych pobratymców w kraju - mówił dalej.