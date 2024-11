- Przekazujemy bazę danych (numery telefonów - red.) do firmy zewnętrznej. Ona rozsyła SMS-y i podaje rezultat. Dlatego nikt, z żadnej partii, nie będzie miał wglądu do wyników - twierdzi jeden z dobrze zorientowanych polityków obozu Donalda Tuska. Działacze mają zagłosować w czwartek 22 listopada. Wyniki poznamy dzień później. Jednak to, jak dotychczas przebiega prekampania, zwiastuje, że to nie będzie nudny tydzień.

Reklama