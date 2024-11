43,2 proc. pytanych osób wskazało na Rafała Trzaskowskiego . Za to 23,9 proc. wybrało Radosława Sikorskiego . Jednak aż 32,9 proc. respondentów nie umiała zdecydować, który z ewentualnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej lepiej sprawdziłby się w roli głowy państwa.

Co ciekawe, widać znaczne różnice w głosach, jeżeli chodzi o sympatyków bardziej prawej lub lewej strony sceny politycznej. Za obecnym prezydentem Warszawy opowiedziało się więcej zwolenników obecnego rządu tj. 62 proc. Za to 32 proc. osób, które w sondażu wskazało na Trzaskowskiego przyznaje się do wspierania Prawa i Sprawiedliwości albo Konfederacji.