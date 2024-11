Kandydat w partyjnych prawyborach podkreślił, że "mamy do wyrównania rachunki z PiS-em" . - Gdyby tamte wybory były prawdziwie sprawiedliwe, wynik byłyby inny. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej, jest szansa na sprawiedliwe wybory - mówił dalej, nawiązując do wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Rafał Trzaskowski w Krakowie. Doszło do incydentu

Zwolennicy Centralnego Portu Komunikacyjnego nadal byli głośno skandowali. Na nagraniach telewizyjnych widać, jak osoby zgromadzone wokół próbują zerwać baner. W końcu zwolennicy CPK zaczęli opuszczać salę, ale nie jest jasne czy zrobili to z własnej inicjatywy, czy też zostali o to poproszeni.

Trzaskowski o cechach prezydenta. "Musi panować nad językiem"

W dalszej części Trzaskowski nadal mówił o tym, jaki powinien być przyszły prezydent. - Jeżeli mówimy o doświadczeniu, to właśnie o to chodzi, żeby być na tyle doświadczonym, żeby nie pękać pod presją, żeby kogoś nie poniosło , żeby umiał panować nad językiem - wskazał.

"Mam swoje preferencje". Trzaskowski o kontaktach z republikanami

Kandydat w prawyborach KO nawiązał też do informacji o spotkaniu z przedstawicielami Donalda Trumpa . - Od samego początku jak, jak organizowaliśmy Campus Polska Przyszłości , to rozmawialiśmy i z republikanami, i z demokratami . Trzymaliśmy z nimi kontakty. Czy to znaczy, że ja nie mam jakichś swoich preferencji? Mam, jak każdy nas - powiedział.

- Natomiast uważam, że jak chce się być prezydentem, dyplomatą, nawet jeżeli jest się prezydentem miasta, to warto czasami ugryźć się w język. Każdy z nas lubi anegdoty, każdy lubi być wyrazisty, każdy lubi twarde sformułowania, ale to nie o to chodzi. Nie o to, żeby cały czas błyskać inteligencją. Chodzi o to, żeby myśleć w sposób przewidywalny i to jest najważniejsze - wskazał Trzaskowski.