Zadanie wiązało się z koniecznością przeprowadzki do USA , jednak dla kobiety nie było to przeszkodą. Złożyła wniosek o wydanie wizy pracowniczej opartej na opracowanej m.in. dla Kanadyjczyków umowie NAFTA (North American Free Trade Agreement). Pozwala ona na możliwość podjęcia pracy w określonych zawodach.

Po kilkumiesięcznym pobycie w Kanadzie, Mooney postanowiła raz jeszcze spróbować swojej szansy. Przybyła do urzędu imigracyjnego na przejściu granicznym w San Diego , gdzie wcześniej wydane zostały jej dokumenty wjazdowe. Tam dowiedziała się, że będzie musiała załatwić wszystko w konsulacie, konieczny zatem będzie powrót do ojczyzny.

W pewnym momencie nieoczekiwanie podszedł do niej urzędnik i kazał pójść za sobą . "Nie było żadnego wyjaśnienia, żadnego ostrzeżenia. Zaprowadził mnie do pokoju, zabrał mi rzeczy z rąk i kazał położyć ręce na ścianie" - relacjonowała w artykule opublikowanym w "The Guardian".

"Rzeczywistość stała się jasna: przetrzymywanie przez ICE (amerykański urząd celno-imigracyjny), to nie tylko biurokratyczny koszmar. To też biznes . Obiekty (w których są przetrzymywani podejrzani - przyp. Red.) są własnością prywatną i prowadzone są dla zysku" - czytamy w artykule napisanym przez Mooney.

"To nie jest tylko moja historia. Jest to historia wielu tysięcy ludzi, którzy wciąż są uwięzieni w systemie, który czerpie zyski z ich cierpienia. Piszę to w nadziei, że ktoś tam - ktoś, kto ma moc, by to wszystko zmienić - może pomóc coś zrobić" - podsumowała Jasmine Mooney.