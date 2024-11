Stanowcza deklaracja Szymona Hołowni. "Jestem gotowy"

- Uważam, że Polska potrzebuje dziś stróża wewnętrznego pokoju , bo tylko wtedy będzie gotowa podjąć wyzwania zewnętrzne - ocenił Szymon Hołownia , odnosząc się do pytania o to, czy jest gotowy wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie. Hołownia będzie kandydował? "Jestem gotowy zostać prezydentem"

- To nie tylko uczestnictwo w parlamentarnych szczytach NATO czy UE, ale też skrzyknięcie grupy polsko-bałtycko-ukraińskiej, której szczyt organizowałem w czerwcu w Białymstoku, to dobre relacje z moimi odpowiednikami z całego świata, prezydentami, ministrami, wpływowymi politykami - wymieniał.

Czarnek będzie ubiegał się o prezydenturę? Hołownia: PiS może wystawić naszego małego Trumpa

- Prezydent z PiS to wygrana PiS w 2027 roku. Prezydent z PO to komunikat: "PO przejęła państwo" i błyskawiczny powrót do polaryzacyjnego wahadła, a więc również zapewne wygrana PiS w 2027 roku. Absolutnym priorytetem powinien być dziś dla nas rząd na dwie kadencje - zauważył Szymon Hołownia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".