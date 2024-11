Beata Szydło pyta o kobietę w roli prezydenta Polski. Prezes PiS: To jest jasne

- Wydaje mi się, że znam tych kandydatów, którzy na razie są rozpatrywani. To są te nazwiska, które padają w tej chwili w mediach. Nie rozszerzam już tego zbioru, ponieważ po prostu musimy podjąć decyzję. Jeżeli będziemy ciągle badać nowe osoby, to decyzja będzie się bardzo odwlekała w czasie - stwierdził lider PiS.

Jak zaznaczył, ci, którzy są obecnie brani pod uwagę "mają bardzo wiele różnych zalet, które mogą pomóc w wygraniu tych wyborów". - Jeżeli chodzi o panią premier, to ja bym nie interpretował tej wypowiedzi w taki sposób, jak pan redaktor zechciał w tej chwili tutaj przedstawić. Z tego względu, że ja głęboko nie wierzę w to, żeby pani premier chciała, aby pani Harris wygrała wybory w USA - powiedział, zwracając się do jednego z reporterów.

Wybory prezydenckie w USA. Jarosław Kaczyński: Pewniejsza kandydatura dla Polski jest Donald Trump

- To jest jasne, że w Polsce pewnego dnia kobieta zostanie prezydentem. To jest tylko pytanie - kiedy. Ja nie potrafię odpowiedzieć kiedy, ale jestem przekonany, że to się pewnego dnia stanie - podsumował lider PiS. - To nie ja stwierdziłem, że to kobieta - jeżeli chodzi o te najbliższe wybory - nie wchodzi w grę, czy raczej nie wchodzi w grę, tylko badania to pokazywały - przyznał, mówiąc, że chodzi o badania focusowe, realizowane m.in. na polskiej prowincji. Jak dodał, wśród nazwisk wymienianych w mediach jako potencjalni kandydaci PiS na prezydenta "nazwisko pani premier się nie przewija".