W nadchodzących wyborach prezydenckich, które odbędą się 18 maja 2025 roku, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. To udogodnienie wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ma na celu zwiększenie dostępności procesu wyborczego i zachęcenie większej liczby obywateli do udziału w głosowaniu. Czy działa? Znamy tylko koszt takiego przedsięwzięcia z 2024 roku, który sięgnął 19 361 345,96 zł (wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego).