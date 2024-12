"Zapraszam Was do udziału w naszej wspólnej bitwie o Polskę, dołączcie do mojego zespołu" - zachęca w opublikowanym w poniedziałek rano nagraniu popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Następnie instruuje, by kliknąć w jego stronę internetową i tam zostawić swoje dane kontaktowe. "Niebawem ktoś z mojego sztabu odezwie się do was" - zapowiada.

Rzeczywiście po wejściu na stronę kandydata wyświetla się od razu formularz zgłoszeniowy dla każdego, kto chciałby zaangażować się w kampanię kandydata PiS. Przewidziano kilka możliwości: wywieszenie baneru, wsparcie finansowe, organizację wydarzeń, social media oraz ruch ochrony wyborów.

PiS buduje ruch społeczny na wzór ruchu poparcia Trumpa

Sztabowcy PiS przyznają, że właśnie ruszają z dużą akcją budowy masowego ruchu poparcia dla Karola Nawrockiego. Chcą nawiązać do tego, co w USA robił Donald Trump, angażując swoich sympatyków w ramach ruchu MAGA (z ang. Make America Great Again).

- Oczywiście, że jest analogia. Obserwujemy i korzystamy z tego, co miało wpływ na zwycięstwo Trumpa w USA - mówi nam jeden ze sztabowców.

Adam Andruszkiewicz, odpowiedzialny w sztabie za media społecznościowe: - Bardzo zależy nam na zmobilizowaniu naszych wyborców i sympatyków, dlatego stworzyliśmy możliwość, aby każdy, kto ma czas, chęć i energię, mógł się łatwo włączyć w kampanię Karola Nawrockiego - wyjaśnia. - Chcemy stworzyć wielką sieć wolontariuszy, którzy będą stanowić drużynę Karola Nawrockiego w całej Polsce - dodaje.

Ruch społeczny wokół Karola Nawrockiego ma opierać się na dwóch nogach. Pierwsza to ruch kontroli wyborów, który ma pilnować ich uczciwości. Mówił o tym dzisiaj na konferencji szef sztabu PiS Paweł Szefernaker.

- Musimy podjąć takie działania, które pozwolą, żeby te wybory prezydenckie ochronić. Nasze hasło, z którym idziemy to: Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo! Będziemy walczyć o jak największe poparcie Polaków w tych wyborach, a jednocześnie będziemy działać tak, aby tych wyborów przypilnować - zapowiedział Szefernaker. Osobą odpowiedzialną w sztabie za ruch ochrony wyborów ma być Przemysław Czarnek.

Kontrola wyborów i oddolne zaangażowanie

Jeśli pierwsza noga zainicjowanego właśnie ruchu społecznego ma się opierać na haśle "Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo", to drugą nogę, jak usłyszeliśmy w PiS, można zawrzeć w haśle "Ruch Obrony Polski przed Jednopartyjnością". W tym kierunku bowiem sztabowcy Nawrockiego chcą pójść, jeśli chodzi o budowanie zaangażowania wyborców. - To akcja, skierowana do ludzi, którzy nie chcą jednowładczy Donalda Tuska i chcieliby "coś zrobić", ale jednocześnie nie mają ochoty zapisywać się od razu do PiS - tłumaczy jeden ze sztabowców.

- Zobaczyliśmy w ostatnich tygodniach, że takich ludzi jest bardzo wielu. To ci, co przychodzą na spotkania otwarte z Karolem, ale i ci, którzy piszą do nas w mediach społecznościowych z pytaniem, jak mogą pomóc - dodaje nasz rozmówca.

Sztabowcy zdradzają, że na zapowiedź organizacji tweet-upa, czyli spotkania Karola Nawrockiego z najbardziej aktywnymi użytkownikami serwisu X (dawniej Twitter), przyszło 800-900 zgłoszeń. - Nie spodziewaliśmy się takiej skali zainteresowania. Na sali zmieściło się niespełna 200 osób, ale to pokazuje, jak duży potencjał drzemie w ludziach. Nie możemy tego zmarnować - mówi nasz rozmówca.



A Adam Andruszkiewicz dodaje: - W tej kampanii stawiamy na masowość i oddolność. Chcemy, aby angażowały się nie tylko struktury partyjne, ale przede wszystkim zwykli wyborcy.

Baza danych sympatyków PiS. "Przyda się w kampanii"

Jednocześnie za pomocą formularza umieszczonego na stronie PiS buduje sobie potężną bazę danych swoich sympatyków i wyborców.

- Będą takie momenty, gdy już ruszy oficjalna kampania, że ich pomoc będzie nieoceniona, zwłaszcza, że mamy ograniczone fundusze na kampanię. Każdy prywatny płot, na którym można powiesić baner, jest dziś dla nas na wagę złota - opowiada inny z polityków PiS.

Generalnie sztab PiS, jak wynika także z nieoficjalnych rozmów, kończy rok w niezłych nastrojach. Jak mówią, udało im się zrealizować założony na ten czas cel - czyli przekonać do kandydata Karola Nawrockiego twardych wyborców PiS. To był pierwszy etap prekampanii zaplanowany na czas tuż po prezentacji kandydata. Nie dla wszystkich było bowiem oczywiste, czy wyborcy PiS "kupią" kandydaturę Nawrockiego.

Sztab uznaje, że to, jak zareagowali sympatycy partii, można uznać za sukces, co widać choćby po liczbie ludzi, przychodzących na spotkania z kandydatem PiS. Jak wspominają ci, co pamiętają początki pierwszej kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, wtedy pod koniec 2014 roku, o takiej frekwencji mogli tylko pomarzyć.

Sondaże prezydenckie są jednak dla PiS niekorzystne. W każdym wygrywa Rafał Trzaskowski, zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów. Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że kandydat KO wygrałby pierwszą turę z wynikiem 36,2 proc., a Nawrocki byłby drugi z wynikiem 28,8 proc. W drugiej turze Rafał Trzaskowski zwyciężyłby uzyskując 56,2 proc. poparcia.

Wybory 2025. Plany PiS na kolejne etapy kampanii

Politycy PiS odpowiadają, że wszelkie sondaże na obecnym etapie kampanii nie mają wielkiego znaczenia. I zapowiadają, że od nowego roku ruszy kolejny etap kampanii, gdzie kandydat PiS będzie chciało pokazać swoje przygotowanie merytoryczne.

Jak informował Michał Wróblewski w Wirtualnej Polsce sztab planuje serię debat programowych z udziałem kandydata PiS. Jedna z nich na temat bezpieczeństwa, z udziałem wojskowych, odbyła się w połowie grudnia. Styczniowa ma być poświęcona sprawom przedsiębiorców. To pokłosie między innymi tego, że Nawrockiemu zarzucany jest brak poglądów na najważniejsze kwestie dotyczące spraw bezpieczeństwa, ekonomii, polityki międzynarodowej, ale także szeroko rozumianej polityki wewnętrznej.

Czkawką odbijają się sztabowi słowa Nawrockiego, gdy ten zapytany o Marcina Romanowskiego i jego azyl polityczny na Węgrzech, odparł: "Nie uważam nic".

- Nie możemy pozwolić, aby to się przykleiło, więc ruszymy z ofensywą, pokazującą, że Karol ma wiedzę na kluczowe z perspektywy prezydenta tematy. Już teraz intensywnie pracuje z ekspertami i naszymi politykami, którzy pomagają mu wypracowywać pomysły, które położy na stole w kolejnych etapach kampanii - zdradza nam jeden z polityków PiS.



