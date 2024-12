Tematem rozmowy Mariusza Błaszczaka z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet był m.in. raport na temat Karola Nawrockiego - według doniesień mediów to dokument, który miał powstać w ramach PiS, gdy sprawdzano, czy obecny prezes IPN może startować na prezydenta RP. Raport, do którego dotarł Onet, miał ujawnić rzekome związki Nawrockiego ze światem przestępczym.

Wybory prezydenckie, raport i Karol Nawrocki. Błaszczak dementuje

- To są aktualne certyfikaty, wciąż ważne, one dają gwarancję, że insynuacje, które się pojawiają, to paszkwile - podkreślił. Błaszczak przyznał, że kierownictwo PiS rozmawiało z Nawrockim o krążących pogłoskach, jeszcze gdy trwał proces wyboru kandydata. - Mówił to też publicznie, że to są insynuacje, kłamstwa - opisał Błaszczak w Radiu Zet.