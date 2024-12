Dziennikarze twierdzą, że dokument otrzymali od polityków partii Jarosława Kaczyńskiego . Liczy on 72 strony , a w całości został opublikowany w poniedziałek przez "Gazetę Wyborczą".

Wybory prezydenckie 2025. Raport o Karolu Nawrockim pod lupą KO

Przytaczając raport, polityk KO przekazał, że Karol Nawrocki "zna się z innymi neonazistami i bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska ". - Samo to powinno spowodować, że nie raport, ale kandydat powinien wylądować na śmietniku historii - ocenił.

- Chodzi o to, abyśmy się nie obudzili w takiej Polsce, że dzień po wyborze prezydenta podjadą trzy autobusy: jeden ze stręczycielami, drugi z osobami, które handlowały narkotykami, a trzeci z politykami PiS-u i wszyscy będą chcieli być ułaskawieni, bo to do tego się sprowadza - oznajmił europoseł.