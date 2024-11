- To jest nasze święto (...). Jestem przekonany, że z prawyborów wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, determinacji i odwagi, by wygrać z PiS - powiedział Rafał Trzaskowski. To właśnie ten polityk z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie walczył w nadchodzących wyborach prezydenckich.