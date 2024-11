Według sondażu pracowni Opinia24 na zlecenie Radia Zet wyborcy Koalicji Obywatelskiej znacznie chętniej zagłosowaliby na Rafała Trzaskowskiego niż Radosława Sikorskiego . Podczas gdy prezydent Warszawy mógłby liczyć na 61 proc. wskazań, a minister spraw zagranicznych 11 proc. - to daje samorządowcowi 50 pkt proc. przewagi nad rywalem. 15 proc. ankietowanych było niezdecydowanych.

Respondenci zostali także zapytani o to, kogo KO powinna wystawić jako swojego kandydata. Tutaj zaledwie 1 proc. badanych postawiło na premiera Donalda Tuska , z kolei Rafał Trzaskowski zebrał aż 79 proc. poparcia. Nominacji Radosława Sikorskiego oczekiwałoby 15 proc. wyborców ugrupowania. Przewaga włodarza stolicy sięga tu 64 pkt proc. Natomiast 2 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem", a 3 proc. "nie interesuje mnie to".

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski z ogromną przewagą nad Radosławem Sikorskim

Sondażowania zapytała również o poparcie kandydatów w potencjalnych parach, które mogłyby pojawić się w II turze wyborów prezydenckich. Gdyby PiS postawiło na Mariusza Błaszczaka , przegrałby w starciu z Rafałem Trzaskowskim stosunkiem 60 proc. do 33 proc. - 7 proc. było niezdecydowanych.

Przemysław Czarnek również przegrałby z prezydentem Warszawy 62 proc. do 32 proc. i 6 proc. niezdecydowanych. Takim samym rezultatem zakończyłby się pojedynek z Mateuszem Morawieckim - tu wiceszef PO może liczyć na 57 proc. , a były premier na 37 proc. ; 6 proc. nie wiedziałoby, na kogo oddać swój głos.

Radosław Sikorski również wygrywałby pojedynki w takich starciach, ale kolejno stosunkiem 59 proc. do 32 proc. z Mariuszem Błaszczakiem; 60 proc. do 31 proc. z Przemysławem Czarnkiem i 54 proc. do 38 proc. z Mateuszem Morawieckim.