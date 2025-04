- To, co się stało w Końskich, zaprzecza całemu procesowi demokracji - uważa Bartoszewicz. - W Końskich odbyła się ustawka komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego z telewizją publiczną przy udziale komitetu PiS i pana Karola Nawrockiego i rozpoczęła się gra, która trwała dwa dni - oświadczył Bartoszewicz.

- Na wezwanie pana Rafała Trzaskowskiego nastąpiło zwołanie wszystkich pozostałych. To nie miało nic wspólnego z debatą. To hucpa - kontynuował. Kandydat na prezydenta sugerował, że wydarzenia z Końskich mają "charakter spisku", a "doprowadzić mają do tego, że wybory nie zostaną uznane". - W moim przekonaniu złamano prawo, mało tego, uczestniczą w tym instytucje państwa - oznajmił Bartoszewicz. - Ja nie mogę uczestniczyć w sytuacji, która prowadzi do degradacji państwa - dodał.