Mentzen ma w sondażach silną trzecią pozycję, momentami zbliżając się do drugiego Nawrockiego, a Zandberg w ostatnim badaniu CBOS niespodziewanie wyprzedził Szymona Hołownię, wskakując na czwarte miejsce w prezydenckim sondażu. Dla obu debata w Końskich mogła więc być szansą na umocnienie się.

Z szansy tej skorzystali ich bezpośredni rywale: Szymon Hołownia , kandydat Trzeciej Drogi, który walczy z Mentzenem o trzecie miejsce w prezydenckim wyścigu i Magdalena Biejat , kandydatka Lewicy, która walczy o to, by mieć lepszy wynik od Zandberga .

Oboje bardzo szybko podjęli decyzję o tym, aby zmienić kampanijne plany i pojechać do Końskich.

Wybory prezydenckie. Co mówią w Konfederacji i Partii Razem?

Sprawdziliśmy już po debacie, c zy w Konfederacji i Partii Razem nie żałują, że ich kandydaci nie pojechali do Końskich i nie wzięli udziału w debacie.

I właśnie tym, że miał wcześniej zaplanowane aktywności tłumaczył fakt, że nie pojedzie do Końskich. Napisał w serwisie X, że "chce rozmawiać w normalnych warunkach, w ustalonym wcześniej terminie, bez proszenia się w ostatniej chwili o udział w debacie, na którą nie jest się zaproszonym". Przyznał, że był namawiany do zmiany planów, ale nie chciał zawieść swoich wyborców , z którymi miał się w piątek wieczorem spotkać.

- Ta debata z założenia była kołem ratunkowym rzucanym przez sztab Trzaskowskiego sztabowi Nawrockiego. Miała zwiększyć szansę na to, że w drugiej turze spotkają się ci dwaj kandydaci, bo Rafał Trzaskowski boi się zderzenia jeden na jeden ze Sławomirem Mentzenem. To się nie udało - przypomina w rozmowie z Interią Przemysław Wipler , jeden z najbardziej wpływowych polityków Konfederacji .

Na zadane wprost pytanie, czy żałuje, że w Końskich nie było Mentzena, Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy sztabu odpowiada krótko: "Nie". - Szarpaniny, wrzaski czy przepychanki to nie jest miejsce dla poważnych ludzi . To komedia. Dlatego nie jest dziwne, że dobrze sobie tam radzą kandydaci komediowi - tłumaczy Tumanowicz .

- Ja nie żałuję - wtóruje mu polityk Konfederacji Krzysztof Tuduj. - Do formatu debaty prezydenckiej to wydarzenie nie doskoczyło. Słuszna była decyzja, by nie zawieść umówionych ludzi na trasie niezwykłej kampanii - podkreśla Tuduj.