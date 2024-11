Prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze w tym miesiącu

W ocenie Sikorskiego, zarówno on, jak i prezydent Warszawy "są wystarczająco znani wyborcom i proszą o rozważenie wszystkich za i przeciw ". Jak dodał, Koalicja Obywatelska przeprowadzi prawybory, aby wyłonić kandydata. Mają się one odbyć jeszcze w tym miesiącu , a przed Bożym Narodzeniem najprawdopodobniej poznamy kandydata KO ubiegającego się o urząd prezydenta.

- Sprawa daty nie została zapowiedziana , ale jest wola, aby to szybko rozstrzygnąć - podkreślił szef MSZ. Pytany o formę głosowania Sikorski wskazał, że najpewniej będzie ono "przy pomocy środków elektronicznych".

Wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z pojawieniem się drugiego kandydata, Rafał Trzaskowski "zawnioskował, aby przeprowadzić prawybory w Koalicji Obywatelskiej . Wszyscy zgodzili się, że to bardzo dobry i bardzo honorowy pomysł" - napisał.

Wybory prezydenckie. KO wyłoni kandydata w prawyborach

Po spotkaniu zarządu PO głos w sprawie zabrał także Borys Budka . - Oczywiście, że (prawybory - red.) to dobry pomysł, dlatego zarząd był jednomyślny - ocenił. Budka dodał też, że jednomyślność w tej kwestii "pokazuje, że ta decyzja zapadła powszechną większością".

- W przeciwieństwie do naszych oponentów Platforma Obywatelska ma demokratyczne zasady i każdy z nas ma jeden głos. Tak wybieramy szefa partii, tak wybieramy władze partii w regionach. To jest bardzo dobry zwyczaj, stąd decyzja została jednomyślnie przyjęta - mówił.

Podkreślił też, że "będą to prawybory w całek KO", w związku z czym uczestniczyli w nich będą również członkowie pozostałych ugrupowań, które tworzą KO. - Kiedy jest dwóch świetnych kandydatów, kiedy partia ma demokratyczne zasady, to jej siłą jest to, że oddaje się taką decyzję w ręce wszystkich członków - zaznaczył Borys Budka.