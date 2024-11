Jego zdaniem, Trzaskowski nadal jest bardziej prawdopodobnym kandydatem. Na niekorzyść Sikorskiego - zaznaczył - działają jego kontrowersyjne wypowiedzi, niepochlebne słowa jego żony Anne Applebaum o Trumpie, czy fakt, że jego syn jest żołnierzem amerykańskiej armii, w co potencjalnie mógłby uderzyć kontrkandydat z PiS-u. - Chodzi o to za co można zaatakować kandydata i czym może on do siebie zrazić ludzi - powiedział prof. Flis.