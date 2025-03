Konwencja programowa Nawrockiego. "Polska musi stać się sferą normalności"

- To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie zobowiązanie, że córka ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest dzisiaj tutaj ze mną Lecha Kaczyńskiego, człowieka wolności i solidarności - rozpoczął swoje wystąpienie Karol Nawrocki, odnosząc się do obecności Marty Kaczyńskiej.

Prezes IPN przypomniał, że w ostatnich dwóch miesiącach odwiedził blisko 200 miejscowości, w których zawsze słyszał od ludzi, że "chcą żyć w Polsce normalnej".

- Jestem tu jako kandydat obywatelski na urząd prezydenta RP z miłości do Polski, żeby załatwić sprawy obywateli państwa polskiego, zobowiązany także tym, czego chcą i poprzednie pokolenia i przyszłe pokolenia RP, bo tak prezydent musi patrzeć na Rzeczpospolitą - mówił.

Nawrocki przekonywał przy tym, że wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska. - I ja jestem tu w imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny i zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych, którzy żyją w demokracji warczącej na wszystkich, którzy myślą inaczej - wymieniał.

Konferencja programowa Karola Nawrockiego. Prezes IPN prezentuje "Plan 21"

Karol Nawrocki zapewnił w niedzielę zgromadzonych także o tym, że Polska musi się rozwijać we wszystkich dziedzinach i że zrealizuje "Plan 21", który zamierza zaprezentować.

- Żebyśmy byli w sferze normalności, musimy wykonać cały szereg ważnych zadań. Musimy odrzucić politykę głupich kroków, przestać odwracać się za cudze ramię, przestać przyjmować te chore trendy, które infekują umysły obywateli RP, takie jak Zielony Ład. Precz z Zielonym Ładem - powiedział.

Jak dodał, konieczne jest zatrzymanie polityki, która w jego opinii dąży do "reinterpretacji przyrodzonej tożsamości płciowej naszych dzieci" i zabierania "dobrego czasu dzieciństwa". - Nie możemy zgodzić się na to, aby polityka głupich kroków niszczyła sferę naszej normalności - zadeklarował.

Kandydat popierany przez PiS stwierdził również, że obecna rzeczywistość przypomina powieści Orwella. - Sferą normalności jest także prawda w życiu publicznym. Przyszły prezydent Polski, którym zostanę, będzie rozliczał każdy rząd i rządzących z tego, co obiecali i powiedzieli Polakom - zapewnił, uderzając w obecny rząd i jego "100 konkretów".

- Zagonię ten rząd do pracy, a jeśli nie będzie do pracy dla Polaków gotowy, to niech się poda do dymisji - zaapelował. Zaznaczył też, że rozwój i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze i ostrzegł przed ich rozdzielaniem.

Jednocześnie prezes IPN przedstawił pierwszy ze swoich postulatów, jakim jest powrót do pomysłu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - To nie aparatczycy partyjni będą decydowali o tym, czy my jako naród możemy się rozwijać i mieć nasze aspiracje - wskazał, zapowiadając, że budowa CPK będzie jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą. Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki o systemie edukacji

- Musimy stworzyć program nauczania, który dam naszym uczniom pewność, że będą przygotowani do życia we współczesnym świecie - mówił Karol Nawrocki. Dodał, że stworzenie takiego planu będzie wymagało kompromisu partyjnego.

Podkreślił jednak, że w jednej kwestii będzie nieustępliwy, bo "uczeń ze szkoły musi wychodzić Polakiem". - Złoże projekt ustawy "Dobra polska szkoła", projekt, który będzie zakładał, że zamiast smartfonów w szkole potrzebujemy kreatywnie spędzonego czasu nauczycieli z uczniami - deklarował.

- Nauczyciele nie mają dzisiaj czasu uczyć bo przygnieceni są biurokracją, zaproponuję takie rozwiązania, które zminimalizują biurokrację, bo potrzebujemy więcej czasu nauczyciela dla ucznia - zapewniał. Dodał, że dobra szkoła "to ta z pracami domowymi". - Szkoła może być z pracami domowymi i może być ciekawa dzięki laboratoriom przyszłości - mówił. Dodał, że kluczowa jest "edukacja przez rozrywkę", w której muszą uczestniczyć instytucje państwowe. - My chcemy laboratoriów przyszłości, a nie chcemy eksperymentów na tożsamości naszych dzieci - kontynuował.

Przekazał, że jednym z punktów w projekcie "Dobra polska szkoła" będzie darmowy kurs na prawo jazdy dla uczniów po 18. roku życia.

Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki przedstawił swój program

Konferencja programowa obywatelskiego kandydata na prezydenta RP popieranego przez PiS rozpoczęła się w niedzielę po godzinie 11 w hali Transcolor w podwarszawskich Szeligach. Hasłem wydarzenia ogłoszono "Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!".

Jak mówił przed rozpoczęciem konferencji jeden ze sztabowców Karola Nawrockiego, w swoim wystąpieniu miał on przedstawić przekrojową wizję państwa. Program prezesa IPN to efekt spotkań odbytych w całej Polsce w ostatnim czasie. Wydarzenie obliczone zostało na danie impulsu kampanii, która utknęła w martwym punkcie, na co wskazują najnowsze sondaże.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 28 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

