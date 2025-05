Co ciekawe, pismo do którego dotarła Interia, datowane jest na 10 sierpnia 2021 roku. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej (23 lipca 2021 roku) Nawrocki złożył ślubowanie przed Sejmem, obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tym samym w wakacje 2021 roku przeprowadził się z Gdańska do Warszawy.

- Zadzwonił do mnie bliski kolega, który - gdy nie mogłem pomóc Jerzemu Ż. po jego telefonie do mnie, a nie mogłem być w Gdańsku - podał mi kod do domu Jerzego Ż. mówiąc: Karol, w twoim imieniu zanosiłem pieniądze do Jerzego Ż., gdy Jerzy Ż. miał problemy. Mój syn Daniel napisał mi nasze wspólne zakupy, kupowaliśmy telewizor, a także nasze wspólne wizyty w święta wielkanocne. Jest sprawa konkretnego mieszkania, które jest nabyte w sposób zgodny z prawem i jest nasza, pewna honorowa, szlachetna umowa, że i pochowam Jerzego Ż., niech żyje jak najdłużej, i zgodnie z tym co ustaliliśmy, będę dbał o to, jak będzie już w niebie, bo tego ode mnie oczekiwał. To szlachetna umowa dwóch mężczyzn, a dbałem od niego od wielu lat - przekonywał Nawrocki.