"Powiedział, że zrobi to po swojemu". Znamy kulisy decyzji Karola Nawrockiego

- To była własna inicjatywa Karola. Przyszedł do sztabu i powiedział nam, że zrobi to po swojemu - mówi Interii osoba ze sztabu Karola Nawrockiego. Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta ogłosił w środę, że przekaże na cele charytatywne mieszkanie odkupione od Jerzego Ż. Jak dowiadujemy się w sztabie, "trwają rozmowy z jedną z organizacji charytatywnych".