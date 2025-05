"Sławku, opanuj się". Czarnek zwrócił się do Mentzena

W rozmowie w Trójce Przemysław Czarnek został zapytany o wpis Sławomira Mentzena . "Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną" - napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.

Zdaniem posła PiS kandydat Konfederacji uznał, że na tej sytuacji "coś można ugrać" . - Pomyślał, że to jest ten moment, że kiedy o 6 punktów proc. spadnie Nawrockiemu, a mi urośnie, to będę w drugiej turze. Nie tędy droga - dodał.

- Karol Nawrocki zyska na tym. To nie jest afera, tylko pokaz przyzwoitości. Sławek Mentzen niepotrzebnie się podjarał, jak to się mówi w żargonie młodzieżowym - powiedział.

- Jeśli Wipler powiedział o wyłudzeniu, bo nie słyszałem tego, to są to obrzydliwe słowa. Czy Przemek Wipler komukolwiek pomógł w tym sensie, że dał komuś kilkadziesiąt tysięcy na wykup mieszkania, a później utrzymywał to mieszkanie przez kilkanaście lat? Jeśli ma takiego sąsiada (...) lub ktokolwiek inny ma, to niech mi powie, komu pomógł w takiej sytuacji - mówił Czarnek.