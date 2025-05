Prezes PiS uderza w służby i zawiadamia OBWE. "Krążą takie materiały"

Sprawa dotyczy zdjęcia użytego w materiale Onetu zdjęcia, który ustalił, że Karol Nawrocki - wbrew publicznym deklaracjom - wykupił mieszkanie komunalne należące do miasta Gdańsk, a zamieszkiwane przez schorowanego Jerzego Ż.

Portal udostępnił kopię faktury - zlecenia bankowego - które podpisał obecny prezes IPN z dopiskiem "wykup lokalu Jerzego Ż.". Według medium Nawrocki w 2011 roku przyszedł z gotówką do oddziału banku, gdzie nakazał je przelać na rachunek urzędu miasta z adekwatnym dopiskiem o wykupie kawalerki z bonifikatą. Kwota? Niewiele ponad 12,5 tysięcy złotych.

Zdjęcie udostępnił później w mediach społecznościowych europoseł PO Krzysztof Brejza, co nie umknęło doradcy prezydenta RP Stanisławowi Żarynowi. Temat pojawił się także na konferencji prasowej PiS przy Nowogrodzkiej

- Wychodzą na jaw rożnego rodzaju, tak naprawdę niemające znaczenia papiery, ale takie, które być strzeżone, przecież są w tej chwili bardzo rozbudowane przepisy dot. strzeżenia różnego rodzaju danych odnoszących się do obywateli, a te materiały krążą w internecie, no i jeżeli wierzyć panu Brejzie, no to stamtąd je uzyskał i nie wiadomo na jakiej zasadzie, podstawie prawnej, nie wiadomo skąd - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kawalerka Nawrockiego. PiS żąda reakcji OBWE po ujawnieniu dokumentów

- My uważamy, że problem jest poważny i trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury i zwołać komisję ds. służb specjalnych i wreszcie zawiadomić OBWE, bo to ta organizacja, która zajmuje się w skali europejskiej nadzorem nad kwestiami wyborczymi - dodał polityk.

- Nie można tolerować sytuacji i przechodzić do porządku dziennego nad sytuacją, w której w trakcie kampanii wyborczej mamy coraz więcej tego rodzaju wydarzeń - dodał prezes PiS.

Dziennikarze pytali Kaczyńskiego o wcześniejszy wpis Donalda Tuska, w którym który zarzucił politykowi, że wiedział o wszystkich kontrowersjach wokół Karola Nawrockiego

- Ja nie zwykłem odpowiadać na pytania ludzi, którzy tak się do mnie zwracają, a nie są ze mną po imieniu. Kiedyś byli, to prawda, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem naprawdę, kim jest ten pan - powiedział prezes PiS.

Gdy padło kolejne pytanie o wpis premiera, a dokładnie o "załatwianie dziewczyn" przez Karola Nawrockiego, Jarosław Kaczyński odpowiadał: - To trzeba Tuska pytać, nie mnie. To są wszystko bezczelne kłamstwa ludzi, którzy ten świat dziewcząt na zamówienie znają. Być może pan Tusk zna. To jest jego sprawa i jego żony może, a nie moja.

Podczas konferencji prasowej pojawił się także wątek stawiennictwa Karola Nawrockiego na sejmowej komisji sprawiedliwości. Pierwotnie kandydat PiS zapewniał, że chętnie spotka się z parlamentarzystami, w czwartek jego sztab zmienił zdanie.

- W moim najgłębszym przekonaniu pan (Karol) Nawrocki ani nie ma obowiązku tam przychodzić, jakby mnie pytał o zdanie, bo mnie nie pytał, ale jeżeli by mnie pytał o zdanie, to bym uznał, że w żadnym wypadku nie powinien tego robić, bo by tylko w takim odrażającym i właśnie jednocześnie pewnie też w infantylnym widowisku by uczestniczył. Tacy oni są - ocenił Kaczyński.

Wybory prezydenckie. Mariusz Błaszczak pyta o zaangażowanie państwa w kampanię

Głos przy Nowogrodzkiej zabrał także szef klubu parlamentarnego PiS, rozwijając niektóre wątki prezesa partii.

- Jeszcze dziś posłowie PiS złożą wniosek o przeprowadzenie posiedzenia komisji ds. służb specjalnych, na którym będziemy żądali od koordynatora służb specjalnych jak i od szefów służb specjalnych odpowiedzi na zasadnicze pytanie - jak to się dzieje, że pod tymi rządami dokumenty bankowe prawnie chronione są publikowane w mediach? Jak to się dzieje, że poseł Brejza na swoim profilu publikuje bankowy dokument prawnie chroniony? - powiedział Mariusz Błaszczak

- To są pytania, które wymagają natychmiastowej odpowiedzi. Czy instytucje państwowe zostały zaangażowane w kampanię wyborczą? Jeśli tak jest, to będzie to oznaczało, że mamy do czynienia z demokracją walczącą. To narusza podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczej. Skierujemy wniosek do Prokuratury i OBWE - dodał polityk prawicy.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Zbrodnia na UW. Ekspert ds. bezpieczeństwa Krzysztof Kubiciel ostrzega Polsat News Polsat News