W skrócie Rosja kontynuuje ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy, zwłaszcza systemy energetyczne.

Prezydent Zełenski podkreśla, że realna gotowość Rosji do pokoju wymaga zaprzestania ataków.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem dotyczyć będzie m.in. sprzedaży amerykańskich rakiet Tomahawk.

"W przypadku Rosji nic się nie zmienia, również teraz terroryzuje życie w Ukrainie. Fala bezzałogowców uderzyła w Krzywy Róg - w cywilną infrastrukturę. Kolejnych kilkadziesiąt dronów bojowych było na niebie. Zarejestrowano też rakiety" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Ukrainy dodał, że "w tych dniach nie było ani jednej nocy bez rosyjskich ataków na Ukrainę. Większość celów to właśnie infrastruktura. Systemowy terror wobec naszej energetyki".

"Rosja liczy na to, że pozostawi naszą część Europy jako wyspę niebezpieczeństw i znęcania się nad ludzkim życiem. Ważne, by do tego nie dopuścić" - kontynuował.

USA. Spotkanie Trump-Zełenski. "Prawdziwa gotowość do pokoju to nie słowa"

Jak dodał Zełenski "Rosja będzie zmuszona zakończyć wojnę, gdy nie będzie w stanie jej kontynuować".

"Prawdziwa gotowość Rosji do pokoju przejawi się nie w słowach, których Putinowi nigdy nie brakowało, lecz w rzeczywistym zatrzymaniu ataków i zabójstw, i właśnie z tym ma problem" - podkreślił.

"Dlatego każdy zestaw obrony powietrznej dla Ukrainy ma znaczenie, pozwala ratować życie. Każda decyzja, która może nas wzmocnić, przybliża zakończenie wojny. Bezpieczeństwo może zostać zagwarantowane, jeśli wszystko to, co uzgadniamy, w tym w Waszyngtonie, będzie zrealizowane" - podsumował prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump spotka się z Zełenskim w Waszyngtonie

Wcześniej tego dnia, po przybyciu do Waszyngtonu, Zełenski ocenił, że Moskwa zachciała wznowić dialog z USA gdy tylko usłyszała o rakietach Tomahawk dla Kijowa.

Według zapowiedzi sprzedaż amerykańskich pocisków kierowanych Tomahawk Ukrainie ma być jednym z tematów piątkowej rozmowy Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Wciąż nie jest pewne, czy dojdzie do sprzedaży rakiet. W czwartek, po rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Trump podkreślał, że USA ich potrzebują i nie mogą wyczerpywać swoich zapasów. Zapowiedział też, że zanim zapadnie decyzja, najpewniej w ciągu dwóch tygodni spotka się z Putinem w Budapeszcie.

