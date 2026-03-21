Zmarł były szef FBI. Donald Trump zamieścił wpis. "Cieszę się, że nie żyje"

Dorota Hilger

Nie żyje Robert Mueller, wieloletni dyrektor FBI, który w ostatnich latach badał możliwą ingerencję Rosji w wybory w USA w 2016 roku. Jego śledztwo doprowadziło do postawienia zarzutów kilkudziesięciu osobom. "Cieszę się, że nie żyje. Nie będzie mógł więcej krzywdzić niewinnych ludzi!" - skomentował w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump.

Prezydent USA Donald Trump.
W skrócie

  • Nie żyje Robert Mueller, były dyrektor FBI, który prowadził śledztwo w sprawie możliwej ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku.
  • Donald Trump skomentował śmierć Muellera stwierdzając: "Cieszę się, że nie żyje. Nie będzie mógł więcej krzywdzić niewinnych ludzi!".
  • W wyniku śledztwa pod nadzorem Muellera oskarżono 37 osób, siedem z nich przyznało się do winy, lecz nie udowodniono udziału Trumpa ani jego otoczenia w układach z rosyjskimi służbami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Robert Mueller właśnie umarł. To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie mógł więcej krzywdzić niewinnych ludzi!" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Robert Mueller, 81-letni były dyrektor amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI), zmarł w sobotę. Informacje o jego śmierci jako pierwsza przekazała stacja MS NOW. Dokładna przyczyna zgonu nie jest znana, choć, jak informuje medium, funkcjonariusz cierpiał na chorobę Parkinsona.

Zobacz również:

Trump grzmi na Zełenskiego. "Nic nie zrobili"
Bliski Wschód

Trump wbija szpilę Zełenskiemu. "Ukraina nic nie zrobiła"

Dagmara Pakuła
    Mueller pełnił funkcję szefa FBI przez ponad dekadę, w latach 2001-2013. Zajmował to stanowisko najdłużej od czasów J. Edgara Hoovera. W 2017 został mianowany przez Departament Sprawiedliwości specjalnym prokuratorem do nadzorowania federalnego śledztwa w sprawie zarzutów o ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku.

    W wyniku postępowania oskarżono 37 osób, z których siedem przyznało się do winy, choć nie udało się udowodnić, że Donald Trump lub osoby z jego bezpośredniego otoczenia były zamieszane w układy z rosyjskimi służbami. Nie znaleziono jednak także dowodów, które pozwoliłyby to wykluczyć.

    Z powodu śledztwa Mueller stał się jednym z głównych celów medialnych ataków prezydenta USA. Ten wielokrotnie, jak przytacza stacja MS NOW, nazywał prowadzone przez niego śledztwo "polowaniem na czarownice", "oszustwem" i "mistyfikacją".

    Robert S. Mueller III był republikaninem. Służył w administracjach zarówno republikańskich, jak i demokratycznych prezydentów. Był weteranem piechoty morskiej i walczył w Wietnamie. Zanim został szefem FBI, pracował jako prokurator federalny.

    Śledztwo w sprawie afery Russiagate powierzono mu w maju 2017 roku, gdy Trump nieoczekiwanie zwolnił ówczesnego dyrektora FBI Jamesa Comeya, który nadzorował postępowanie w tej sprawie.

    Zobacz również:

    Dyrektor FBI Kash Patel i prezydent USA Donald Trump
    Świat

    Prowadzili śledztwo dotyczące Trumpa. Fala zwolnień w FBI

    Marta Stępień
    "To nie jest wybór między mamusią i tatusiem". Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o relacjach z USAPolsat News

    Najnowsze