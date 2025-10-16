"Oczekujemy, że impuls do ograniczenia terroru i wojny, który zadziałał na Bliskim Wschodzie, pomoże zakończyć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Putin z pewnością nie jest odważniejszy od Hamasu, czy jakiegokolwiek innego terrorysty" - napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca wyraził przekonanie, że "język siły i sprawiedliwości" przyniesie pozytywny skutek w relacjach z Rosją.

Zełenski ironicznie o Kremlu. "Dopiero po tym jak usłyszeli o Tomahawkach"

Zełenski nawiązał też do briefingu prasowego doradcy Putina, Jurija Uszakowa. Ten, tuż po rozmowie rosyjskiego przywódcy z Donaldem Trumpem, relacjonował przebieg dyskusji, wskazując, że jednym z jej elementów była kwestia możliwości przekazania Ukraińcom pocisków manewrujących Tomahawk.

Putin miał - według słów przedstawiciela Kremla - powiedzieć Trumpowi, że ruch ten nie tylko nie zmieni niczego na polu walki, ale poskutkuje osłabieniem relacji amerykańsko-rosyjskich i procesu pokojowego. W swoim komentarzu prezydent Ukrainy pokusił się o ironię.

"Już teraz widzimy, że Moskwa spieszy się ze wznowieniem dialogu dopiero po tym, jak usłyszała o Tomahawkach" - napisał.

Szereg spotkań Zełenskiego w Waszyngtonie. Ukraiński prezydent będzie rozmawiał z Trumpem

Zełenski przybył do Waszyngtonu, gdzie w piątek spotkać ma się z Donaldem Trumpem. Wcześniej przewidziane są również rozmowy z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych.

"Są to producenci mocnej broni, która zdecydowanie może wzmocnić naszą obronę. W szczególności będziemy rozmawiać o dodatkowym zaopatrzeniu w systemy obrony powietrznej" - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

Jak dodał, oprócz tego w planie jest spotkanie z przedstawicielami koncertów energetycznych. "Teraz, gdy Rosja terroryzuje nasz sektor energetyczny i przeprowadza codzienne uderzenia, pracujemy na rzecz odporności Ukrainy" - napisał Zełenski.

