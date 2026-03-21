W skrócie Administracja Donalda Trumpa przygotowała wewnętrzną listę sześciu żądań wobec Iranu, głównie dotyczących programu nuklearnego, rakietowego i wsparcia dla organizacji w regionie.

Axios podaje, że Iran w przeszłości odmawiał zgody na część żądań, a obecnie negocjacje mogą być poprzedzone pośrednictwem Egiptu, Kataru i Wielkiej Brytanii.

Iran deklaruje zainteresowanie negocjacjami z USA pod warunkiem gwarancji bezpieczeństwa, zawieszenia broni i odszkodowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji amerykańskiego portalu Axios, który powołuje się na słowa anonimowego urzędnika administracji Donalda Trumpa i osoby zaznajomionej ze sprawą, USA przygotowują się do "nowego etapu" wojny z Iranem.

W ramach wstępnych rozmów amerykańscy politycy mieli przygotować wewnętrzną listę żądań, obejmującą sześć pozycji. W dyskusje dotyczące potencjalnego wejścia na drogę dyplomacji mają być zaangażowani Jared Kushner oraz Steve Witkoff - prowadzący także m.in. negocjacje w sprawie pokoju w Ukrainie.

Iran. Administracja Donalda Trumpa gotowa do nowego etapu. Lista żądań USA

Wśród amerykańskich żądań znalazły się trzy punkty dotyczące irańskiego programu nuklearnego - pełne zaprzestanie wzbogacania uranu oraz wykorzystania reaktorów w obiektach jądrowych w Natanz, Isfahan i Fordow, a także ograniczenia dotyczące produkcji i wykorzystania sprzętu, który mógłby przyczynić się do rozwoju programu broni jądrowej.

Poza tym, jak podaje medium, Iran miałby zobowiązać się do pięcioletniego wstrzymania programu rakietowego, zawarcia traktatów o kontroli zbrojeń z krajami regionu oraz niefinasowania organizacji takich jak: Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie czy Hamas w Strefie Gazy.

Jak zauważają dziennikarze Axios, Iran w przeszłości wielokrotnie odrzucał część z tych żądań. Przywódcy reżimu w Teheranie mogą mieć też opory przed rozpoczęciem kolejnych negocjacji - wszak te poprzedził także wybuch trwającego konfliktu.

Dojdzie do negocjacji USA - Iran? Teheran stawia warunki

Portal, powołując się na własne źródła, poinformował także, że choć w ostatnim czasie nie doszło do bezpośredniego kontaktu USA i Iranu, próby pośrednictwa miały podejmować Egipt, Katar i Wielka Brytania.

Egipt i Katar poinformowały USA i Izrael, że Iran jest zainteresowany negocjacjami, ale na bardzo twardych warunkach. Teheran ma domagać się m.in. gwarancji bezpieczeństwa, zawieszenia broni i odszkodowania.

W piątek prezydent Donald Trump stwierdził w mediach społecznościowych, że USA "są bardzo blisko osiągnięcia swoich celów" w wojnie z Iranem. Dodał także, że w przypadku dalszych prób rozwijania potencjału nuklearnego przez Iran jego kraj będzie w stanie "szybko i zdecydowanie zareagować na taką sytuację".

Źródło: Axios

