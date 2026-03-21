Bliski Wschód
Nowy etap starcia z Iranem? Dotarli do listy żądań USA

Dorota Hilger

Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła wstępne rozmowy na temat "nowego etapu" konfliktu z Iranem i tego, jak mogą wyglądać potencjalne rozmowy pokojowe. USA mają przedstawić stronie irańskiej listę sześciu żądań - informuje Axios, wyjawiając, co się na niej znajduje.

Prezydent USA Donald Trump na tle skutków ataku w Iranie.
Iran. Administracja Donalda Trumpa gotowa do nowego etapu. Lista żądań USA

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa przygotowała wewnętrzną listę sześciu żądań wobec Iranu, głównie dotyczących programu nuklearnego, rakietowego i wsparcia dla organizacji w regionie.
  • Axios podaje, że Iran w przeszłości odmawiał zgody na część żądań, a obecnie negocjacje mogą być poprzedzone pośrednictwem Egiptu, Kataru i Wielkiej Brytanii.
  • Iran deklaruje zainteresowanie negocjacjami z USA pod warunkiem gwarancji bezpieczeństwa, zawieszenia broni i odszkodowania.
Według informacji amerykańskiego portalu Axios, który powołuje się na słowa anonimowego urzędnika administracji Donalda Trumpa i osoby zaznajomionej ze sprawą, USA przygotowują się do "nowego etapu" wojny z Iranem

W ramach wstępnych rozmów amerykańscy politycy mieli przygotować wewnętrzną listę żądań, obejmującą sześć pozycji. W dyskusje dotyczące potencjalnego wejścia na drogę dyplomacji mają być zaangażowani Jared Kushner oraz Steve Witkoff - prowadzący także m.in. negocjacje w sprawie pokoju w Ukrainie.

Wśród amerykańskich żądań znalazły się trzy punkty dotyczące irańskiego programu nuklearnego - pełne zaprzestanie wzbogacania uranu oraz wykorzystania reaktorów w obiektach jądrowych w Natanz, Isfahan i Fordow, a także ograniczenia dotyczące produkcji i wykorzystania sprzętu, który mógłby przyczynić się do rozwoju programu broni jądrowej.

Poza tym, jak podaje medium, Iran miałby zobowiązać się do pięcioletniego wstrzymania programu rakietowego, zawarcia traktatów o kontroli zbrojeń z krajami regionu oraz niefinasowania organizacji takich jak: Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie czy Hamas w Strefie Gazy.

Zobacz również:

Zdjęcia satelitarne pokazują nietypową aktywność Irańczyków w pobliżu instalacji jądrowych
Iran szykuje się na uderzenie USA, analizują zdjęcia. Wznoszą "sarkofag"

Mateusz Balcerek
    Jak zauważają dziennikarze Axios, Iran w przeszłości wielokrotnie odrzucał część z tych żądań. Przywódcy reżimu w Teheranie mogą mieć też opory przed rozpoczęciem kolejnych negocjacji - wszak te poprzedził także wybuch trwającego konfliktu.

    Dojdzie do negocjacji USA - Iran? Teheran stawia warunki

    Portal, powołując się na własne źródła, poinformował także, że choć w ostatnim czasie nie doszło do bezpośredniego kontaktu USA i Iranu, próby pośrednictwa miały podejmować Egipt, Katar i Wielka Brytania.

    Egipt i Katar poinformowały USA i Izrael, że Iran jest zainteresowany negocjacjami, ale na bardzo twardych warunkach. Teheran ma domagać się m.in. gwarancji bezpieczeństwa, zawieszenia broni i odszkodowania.

    W piątek prezydent Donald Trump stwierdził w mediach społecznościowych, że USA "są bardzo blisko osiągnięcia swoich celów" w wojnie z Iranem. Dodał także, że w przypadku dalszych prób rozwijania potencjału nuklearnego przez Iran jego kraj będzie w stanie "szybko i zdecydowanie zareagować na taką sytuację".

    Źródło: Axios

    Zobacz również:

    Irańskie pociski balistyczne zaprezentowane w Teheranie
    Iran bliski pozyskania broni z Chin. "Zagrożenie dla USA"

    Artur Pokorski
    Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o odpowiedzi na apel USA: Trudno się dziwić Polsat News

