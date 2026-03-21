W skrócie Iran oskarżył Stany Zjednoczone i Izrael o przeprowadzenie ataku na kompleks nuklearny w Natanz, jednak izraelska armia zaprzeczyła udziałowi w operacji.

Według Organizacji Energii Atomowej Iranu celem ataku był kompleks wzbogacania Szahid Ahmadi-Roszan w Natanz, a irańska agencja Tasnim podała, że nie doszło do wycieku substancji radioaktywnych.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że USA są blisko osiągnięcia celów w wojnie z Iranem i zapowiedział możliwość szybkiej reakcji na dalszy rozwój irańskiego programu nuklearnego.

Ataki na irański zakład wzbogacania uranu w Natanz, zrealizowane dziś rano, zostały przeprowadzone przez Stany Zjednoczone, a nie Izrael - cytuje portal Times of Israel stanowisko Sił Obronnych Izraela.

Według Organizacji Energii Atomowej Iranu celem ataku był kompleks wzbogacania Szahid Ahmadi-Roszan w Natanz. Organizacja zaapelowała do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o potępienie nalotu.

Uderzono w ośrodek nuklearny w Natanz. Izrael z nowym komunikatem

Times of Israel opisuje, że Izraelczycy podkreślają, iż nie przeprowadzały w rejonie żadnych ataków. Dodano także, że Tel Awiw nie może komentować szczegółowo działań Amerykanów w trakcie wojny.

Jak przypomina "The Times of Israel", zakład wzbogacania uranu w Natanz "był jednym z głównych celów" podczas zeszłorocznych ataków. W czerwcu, podczas 12-dniowej operacji wojskowej, Amerykanie zbombardowali trzy cele nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan.

Przypomnijmy, że irańskie media przekazały w sobotę, że to USA i Izrael uderzyły w ośrodek nuklearny w Natanz.

Powołując się na przekaz irańskiej agencji informacyjnej Tasnim, podano, że nie doszło do wycieku substancji radioaktywnych. "Mieszkańcy terytoriów w pobliżu tego miejsca nie byli zagrożeni" - czytamy.

Ośrodek nuklearny w Natanz, położony około 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu. Składa się z kilku obiektów, w tym ogromnej podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa.

Wojna w Iranie. Donald Trump o "osiągnięciu celów"

W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził w poście zamieszczonym na jego portalu społecznościowym Truth Social, że "jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia naszych celów" w wojnie z Iranem.

W piątkowym wpisie pochwalił się rezultatami trwającej wojny w Iranie, która rozpoczęła się trzy tygodnie temu od powietrznego ataku wojsk izraelskich i amerykańskich.

Trump dodał, że w przypadku dalszych prób rozwijania potencjału nuklearnego przez Iran jego kraj będzie w stanie "szybko i zdecydowanie zareagować na taką sytuację".

Źródła: Reuters, Times of Israel

