W skrócie Słowa Donalda Tuska o porodówce w Lesku wywołały falę krytycznych komentarzy ze strony polityków PiS i Partii Razem.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że porodówka w Lesku nie funkcjonuje od pewnego czasu z powodu remontu.

Magdalena Dąbrowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy leskim szpitalu przekazała, że porodówka nie działa od początku roku.

W sprawie komunikat wydało Ministerstwo Zdrowia.

Donald Tusk stwierdził, że porodówka nie została zamknięta, a utrzymywanie nieużywanych placówek nie ma sensu organizacyjno-finansowego.

Falę komentarzy ze strony polityków opozycji wywołały niedawne słowa premiera Donalda Tuska, który w programie "BezKitu" w TVN24 przekonywał, że nie doszło do zamknięcia porodówki w Lesku na Podkarpaciu.

"Tusk kłamie, gdy mówi, że porodówka w Lesku nie została zamknięta. Została. Nie działa od stycznia. Była ostatnią w Bieszczadach. Teraz kobiety w ciąży muszą pokonać nawet sto kilometrów przez góry, aby dostać się na oddział położniczy. Taka jest prawda, panie Tusk…" - napisał poseł PiS Marcin Warchoł.

Do sprawy odniósł się także były minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński z PiS.

"Sprawę porodówki w Lesku, o której skłamał wczoraj D. Tusk, obiecała załatwić jeszcze Izabela Leszczyna. Po zmianie w Ministerstwie Zdrowia okazało się, że nawet nie spróbowała" - napisał, zamieszczając pismo otrzymane z resortu.

Swoje oburzenie w mediach społecznościowych wyraziła także Marcelina Zawisza z Partii Razem. "Mieliście te kobiety tak głęboko w poważaniu, że nawet pan nie zauważył? Bez żartów. Kobiety z mniejszych miejscowości też są obywatelkami i należy im się godny i bezpieczny poród!" - podkreśliła.

W kolejnym wpisie Zawisza dodała skan pisma z NFZ z 16 marca 2026, z którego wynika, że oddział ginekologiczno-położniczy w SP ZOZ w Lesku został zlikwidowany, a szpital "zaprzestał realizacji świadczeń".

Stacja TVN24 poprosiła o komentarz do słów premiera Tuska rzecznika rządu Adama Szłapkę. Ten poinformował, że porodówka w Lesku "od pewnego czasu, ze względu na remont, nie funkcjonuje".

- Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z panią minister zdrowia. Zapewniła, że każda kobieta jest i będzie w stu procentach zaopiekowana i bezpieczna, jeśli chodzi o kwestie porodowe - zapewnił.

Z kolei z ustaleń stacji, powołującej się na słowa Magdaleny Dąbrowskiej, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy leskim szpitalu, wynika, że oddział położniczy w Lesku nie działa od stycznia bieżącego roku.

- Oglądałam wczorajszy program z premierem Donaldem Tuskiem i powiedział nieprawdę, porodówki nie ma. Powodem zamknięcia był brak środków na dalszą działalność oddziału, który generował straty dla szpitala - mówiła Magdalena Dąbrowska.

Sprawą leskiej porodówki we wrześniu 2025 roku zajmowali się także dziennikarze Interii. Paulina Sowa na łamach Interii opisywała, że 1 lipca 2025 roku na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia Izabela Leszczyna - ówczesna szefowa resortu - zapewniła przedstawicieli szpitala i samorządu, że od 1 września oddział ginekologiczno-położniczy znów będzie funkcjonował.

Komentarz w tej sprawie został opublikowany także w mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia. Resort informuje w nim, że od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcjonowanie oddziału było zawieszone na wniosek dyrektora placówki w związku z brakami kadrowymi i remontem.

Następnie, jako że zawieszenie działalności szpitala nie może trwać więcej niż pół roku, dyrektor oddziału ginekologicznego w Lesku zwrócił się do NFZ-u z prośbą o rozwiązanie umowy. "Fakt rozwiązania umowy z NFZ nie jest równoznaczny z likwidacją oddziału szpitalnego" - podkreślono w komunikacie.

"OW NFZ zaproponował szpitalowi zawarcie umowy na oddział ginekologii planowej oraz izby porodowej - szpital jednak nie podpisał tych umów" - wyjaśniono, dodając, że zawarto porozumienie dotyczące poradni ginekologiczno-położniczej.

"Na zakończenie działalności oddziału zgodę wyraziła Rada Powiatu Leskiego" - dodano.

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło także, że "statystyki wskazują na bardzo niską liczbę porodów które odbyły się w szpitalu w Lesku w ostatnich latach". "W 2025 roku odbyły się tam jedynie 74 porody" - przekazano.

Na koniec podkreślono, że "NFZ pozostaje otwarty na przeprowadzenie procedury konkursowej na świadczenia związane z prowadzeniem oddziału ginekologiczno-położniczego lub ginekologicznego, zgodnie z potrzebą dostępności i planem finansowym".

W trakcie piątkowego programu premier Donald Tusk został zapytany o sytuację ciężarnych kobiet, które "w niektórych województwach muszą dojechać 100, 170 kilometrów". Polityk zaprzeczył, że w Polsce znajdują się takie regiony i poprosił o konkretny przykład.

- Lesko na przykład - usłyszał w odpowiedzi. - Nie, w Lesku niedawno byłem. Porodówka nie jest zamknięta - zapewnił premier, dodając, że jest na bieżąco informowany o sytuacji na oddziałach położniczych w całym kraju.

Premier podkreślił także, że Polska ma jedną z najgęstszych sieci porodówek w Europie. - Jeśli nie ma odpowiedniej ilości zabiegów, procedur, czy w tym przypadku porodów, to utrzymywanie takich placówek traci jakikolwiek sens organizacyjno-finansowy - powiedział premier.

- Nie jestem politycznym samobójcą. Chyba nikt nie może pomyśleć, że wpadłem sobie na pomysł, żeby wkurzyć setki tysięcy kobiet - dodał.

