W skrócie Donald Trump sugeruje możliwość przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w USA. Mówi też o potencjalnej ofensywie.

Trump wykazuje coraz większą irytację wobec działań Władimira Putina i apeluje o zakończenie wojny.

Kreml ostrzega przed eskalacją, a Zełenski apeluje o wsparcie militarne, zapewniając, że broń byłaby używana wyłącznie do celów militarnych.

O wojnie Rosji w Ukrainie Trump mówił w środę w Gabinecie Owalnym. Jego wypowiedź miała miejsce na kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma przybyć do USA w piątek.

Media podają, że głównym tematem rozmów liderów będzie przekazanie Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk, które istotnie zwiększyłyby możliwości Ukrainy w kwestii rażenia celów w głębi Rosji.

W Gabinecie Owalnym Trump użył słów, które sugerują, że jest coraz bardziej zirytowany postawą Władimira Putina.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump: Chcą przejść do ofensywy

Gdy dziennikarze zapytali Trumpa o cele zbliżającej się wizyty Zełenskiego, prezydent USA odparł, że rozmawiać będą o możliwości przeniesienia wojny z powrotem do Rosji - opisuje The Kyiv Independent.

- Chcą przejść do ofensywy - powiedział Trump o Ukrainie. - Podejmę decyzję, ale oni chcą przejść do ofensywy. I my będziemy musieli podjąć tę decyzję - opisywał.

Media opisują, że prezydent USA nie zdradził szczegółów dotyczących wspomnianej ofensywy. Jednocześnie podkreślił, że Stany Zjednoczone "rozważają inne opcje" - poza Tomahawkami. W tym przypadku również nie ujawnił, jakie rozwiązania ma na myśli.

W narracji Trumpa widać więc istotną zmianę - jeszcze niedawno oskarżał Ukrainę o niewdzięczność za pomoc. Kłótnią i wcześniejszym wyjazdem zakończyła się pierwsza wizyta Zełenskiego w Białym Domu, gdy przywódcą USA ponownie został Trump.

Trump rozgoryczony, uderza w Rosję. "Od Putina chcemy jednego"

W swojej środowej przemowie Trump uderzył także w Rosję. Wezwał Władimira Putina, by zakończył wojnę, bo przedłużający się konflikt podważa wizerunek Moskwy jako mocarstwa.

- Od prezydenta Putina chcemy tylko jednego. Przestań zabijać Ukraińców i przestań zabijać Rosjan. Bo on zabija wielu Rosjan. Jeszcze raz, to nie stawia go w dobrym świetle (...). To wojna, którą powinien wygrać w tydzień, teraz wkraczać będzie w czwarty rok - mówił Trump.

Trump podkreślił też zaskoczenie, że sprawniej udało mu się doprowadzić do rozejmu na Bliskim Wschodzie, niż zakończyć wojnę Rosji w Ukrainie.

Kreml ostrzega USA i Zachód, że przekazanie Tomahawków oznaczałoby poważną eskalację. Zełenski apeluje o wsparcie militarne, podkreślając, że Kijów używałby tej broni jedynie do atakowania celów militarnych.

Źródła: The Kyiv Independent, Reuters

