Weta Nawrockiego pod lupą Polaków. Sondaż zdominowała jedna odpowiedź

W skrócie Karol Nawrocki od początku kadencji zawetował 28 ustaw, ostatnio dotyczącą funduszu SAFE.

W badaniu United Surveys 48,6 proc. Polaków uznało, że motywacje prezydenta wynikają z chęci politycznego blokowania działań rządu, a 32,5 proc. wskazuje na pobudki merytoryczne.

W grupie wyborców obecnej większości rządzącej 93 proc. uważa weta za działanie polityczne, a wśród zwolenników opozycji 65 proc. wskazuje na troskę o państwo i jakość prawa.

Od początku kadencji Karol Nawrocki zawetował 28 ustaw. W ostatnim czasie zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło jego weto do ustawy o funduszu SAFE.

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o motywacje prezydenta przy blokowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm. Pytanie brzmiało:

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia pan/pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?".

Weta Karola Nawrockiego. Polacy ocenili motywacje prezydenta

Jak wynika z badania - 48,6 proc. badanych uważa, że weta prezydenta wynikają "wyłącznie z politycznej chęci blokowania działań rządu".

32,5 proc. respondentów wskazało natomiast, że decyzje Nawrockiego mają wyłącznie merytoryczny charakter i wynikają z troski o państwo i jakość prawa. 18,9 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić motywacji prezydenta.

Najbardziej krytyczni wobec Nawrockiego są wyborcy obecnej większości rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 93 proc. uważa, że prezydent działa przede wszystkim z pobudek politycznych, zaś 6 proc. wskazało pobudki merytoryczne. 1 proc. nie wyraziło zdania.

Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda wśród zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Razem, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna). Tutaj 65 proc. uważa, że weta wynikają z troski o państwo i jakość prawa, a jedynie 15 proc. widzi w tym działanie polityczne. Co ciekawe, 20 proc. tej grupy przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż. Jak weta Nawrockiego oceniają wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej?

Sondaż wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej pokazuje, że 36 proc. z nich wierzy w merytoryczne motywacje Nawrockiego, 21 proc. wskazało pobudki polityczne, a 42 proc. nie miało wyrobionego zdania.

Wśród osób niedeklarujących poparcia dla żadnej z partii lub niegłosujących dominują dwie odpowiedzi: 41 proc. uważa, że weta mają charakter polityczny, 13 proc. widzi w nich troskę o państwo, a najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (46 proc.) jest brak opinii w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 roku, metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.

