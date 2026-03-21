Weta Nawrockiego pod lupą Polaków. Sondaż zdominowała jedna odpowiedź

Aleksandra Czurczak

W najnowszym sondażu zapytano Polaków, jak oceniają weta prezydenta Karola Nawrockiego - jako podyktowane politycznymi pobudkami czy merytoryką i troską o państwo. Niemal połowa ankietowanych nie miała wątpliwości, wybierając tę pierwszą opcję. Na merytoryczne podejście wskazało nieco ponad 30 proc.

Prezydent Karol Nawrocki
Sondaż. Polacy ocenili motywacje Karola Nawrockiego ws. wetowania ustaw (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Karol Nawrocki od początku kadencji zawetował 28 ustaw, ostatnio dotyczącą funduszu SAFE.
  • W badaniu United Surveys 48,6 proc. Polaków uznało, że motywacje prezydenta wynikają z chęci politycznego blokowania działań rządu, a 32,5 proc. wskazuje na pobudki merytoryczne.
  • W grupie wyborców obecnej większości rządzącej 93 proc. uważa weta za działanie polityczne, a wśród zwolenników opozycji 65 proc. wskazuje na troskę o państwo i jakość prawa.
Od początku kadencji Karol Nawrocki zawetował 28 ustaw. W ostatnim czasie zainteresowanie opinii publicznej wzbudziło jego weto do ustawy o funduszu SAFE.

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o motywacje prezydenta przy blokowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm. Pytanie brzmiało:

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje Karola Nawrockiego, jak ogólnie ocenia pan/pani motywacje prezydenta przy wetowaniu ustaw uchwalonych przez obecny Sejm?".

Weta Karola Nawrockiego. Polacy ocenili motywacje prezydenta

Jak wynika z badania - 48,6 proc. badanych uważa, że weta prezydenta wynikają "wyłącznie z politycznej chęci blokowania działań rządu".

Zobacz również:

Sondaż. Jak oceniasz weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE?
Co Polacy myślą o decyzji Nawrockiego w sprawie SAFE? Pierwszy taki sondaż

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    32,5 proc. respondentów wskazało natomiast, że decyzje Nawrockiego mają wyłącznie merytoryczny charakter i wynikają z troski o państwo i jakość prawa. 18,9 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić motywacji prezydenta.

    Najbardziej krytyczni wobec Nawrockiego są wyborcy obecnej większości rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 93 proc. uważa, że prezydent działa przede wszystkim z pobudek politycznych, zaś 6 proc. wskazało pobudki merytoryczne. 1 proc. nie wyraziło zdania.

    Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda wśród zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Razem, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna). Tutaj 65 proc. uważa, że weta wynikają z troski o państwo i jakość prawa, a jedynie 15 proc. widzi w tym działanie polityczne. Co ciekawe, 20 proc. tej grupy przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania.

    Zobacz również:

    Poseł PiS Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w Sejmie
    Błaszczak uderza w Tuska. "Chce kupować problemy, a nie broń"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Sondaż. Jak weta Nawrockiego oceniają wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej?

      Sondaż wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej pokazuje, że 36 proc. z nich wierzy w merytoryczne motywacje Nawrockiego, 21 proc. wskazało pobudki polityczne, a 42 proc. nie miało wyrobionego zdania.

      Wśród osób niedeklarujących poparcia dla żadnej z partii lub niegłosujących dominują dwie odpowiedzi: 41 proc. uważa, że weta mają charakter polityczny, 13 proc. widzi w nich troskę o państwo, a najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (46 proc.) jest brak opinii w tej sprawie.

      Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 roku, metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.

      Zobacz również:

      Premier Donald Tusk
      Mocna deklaracja Tuska. "Zrobię wszystko"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
