Służba prasowa Białego Domu poinformowała o zakończeniu rozmowy na linii Waszyngton - Moskwa chwilę po godzinie 19. Jak przekazano w pierwszym komunikacie, była ona "dobra i produktywna".

Jednocześnie poinformowano, że w następnym tygodniu dojdzie do spotkania wysokiej rangi urzędników. Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio.

Rozmowa Trump - Putin. Politycy spotkają się na Węgrzech

Wspomniano także o szczycie z udziałem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, która ma się odbyć w stolicy Węgier, Budapeszcie. W tym przypadku nie podano jednak konkretnej daty.

- Donald Trump uważa, że nadal możliwe jest zorganizowanie spotkania Putina z Zełenskim - stwierdziła rzecznik Białego Domu.

Niedługo później rozmowę skomentował także specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew, który podkreślił, że była ona "owocna oraz jasno określiła kolejne kroki".

Artykuł aktualizowany.

