Trump spotka się z Putinem w Europie. Wskazano lokalizację
Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem w Budapeszcie - przekazał Biały Dom w komunikacie po rozmowie telefonicznej prezydenta USA z rosyjskim przywódcą. W ocenie Trumpa była ona "produktywna". Przywódcy rozmawiali przez ponad dwie godziny. Do dyskusji polityków odniósł się także specjalny wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew.
Służba prasowa Białego Domu poinformowała o zakończeniu rozmowy na linii Waszyngton - Moskwa chwilę po godzinie 19. Jak przekazano w pierwszym komunikacie, była ona "dobra i produktywna".
Jednocześnie poinformowano, że w następnym tygodniu dojdzie do spotkania wysokiej rangi urzędników. Stany Zjednoczone reprezentować będzie sekretarz stanu Marco Rubio.
Rozmowa Trump - Putin. Politycy spotkają się na Węgrzech
Wspomniano także o szczycie z udziałem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, która ma się odbyć w stolicy Węgier, Budapeszcie. W tym przypadku nie podano jednak konkretnej daty.
- Donald Trump uważa, że nadal możliwe jest zorganizowanie spotkania Putina z Zełenskim - stwierdziła rzecznik Białego Domu.
Niedługo później rozmowę skomentował także specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Kiriłł Dmitrijew, który podkreślił, że była ona "owocna oraz jasno określiła kolejne kroki".
Artykuł aktualizowany.