W skrócie W domu w Torrevieja w Hiszpanii znaleziono martwą trzyletnią dziewczynkę i nieżyjącego 40-letniego mężczyznę.

Dwa ciała w jednym z domów w hiszpańskiej miejscowości Torrevieja zostały odkryte w sobotę nad ranem przez lokalne służby. Te zostały zaalarmowane telefonem zaniepokojonej matki zmarłej trzylatki.

Kobieta przekazała funkcjonariuszom w piątek wieczorem, że od kilku godzin nie może skontaktować się z pełniącym opiekę nad dzieckiem byłym partnerem i obawia się, że ten mógł skrzywdzić dziewczynkę.

Hiszpania. Tragedia w Torrevieja w Alicante. Nie żyje trzylatka

Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciele hiszpańskiej Guardia Civil udali się do domu, w którym miał przebywać 40-letni mężczyzna wraz z córką. Na miejscu znaleźli dwa ciała.

Wstępne ustalenia wskazują, że ojciec najpierw zabił trzylatkę, a następnie sam odebrał sobie życie, w ramach tzw. "przemocy zastępczej" - sytuacji, w której sprawca, nie mogąc uderzyć w kobietę, atakuje jej bliskich.

Śledczy poinformowali, że nie było wcześniej żadnych doniesień o przemocy domowej między rodzicami zamordowanego dziecka. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się dziennik "El Confidential", matka dziewczynki została przewieziona do szpitala w Torrevieja z powodu ataku lękowego.

"To straszne wydarzenie uderza w nas jako społeczeństwo i przypomina o potrzebie dalszej współpracy na rzecz ochrony dzieci i wyeliminowania wszelkich form przemocy w rodzinie" - przekazała Rada Miasta Torrevieja.

Źródło: "El Confidencial"

