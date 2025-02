Negocjacje pokojowe ws. Ukrainy. Zełenski odrzuca ultimatum Moskwy

W stolicy Arabii Saudyjskiej , Rijadzie, doszło we wtorek do pierwszego od rozpoczęcia wojny w Ukrainie spotkania delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji . Rozmowom przewodniczyli szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow .

Jednocześnie szef rosyjskiego MSZ podkreślił, że Moskwa stanowczo sprzeciwia się ekspansji NATO , w tym dołączeniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego Ukrainy. W opinii Kremla byłoby to "bezpośrednie zagrożenie" dla jego interesów i suwerenności Rosji.

Obie strony rozmów zgodzić się miały ponadto co do konieczności wyznaczenia "przedstawicieli do dalszych rozmów tak szybko, jak to możliwe". - Zgodziliśmy się usunąć bariery dla misji dyplomatycznych - przekazano.