- Cieszymy się ze wszelkich wysiłków na rzecz pokoju, w tym konsensusu osiągniętego przez Stany Zjednoczone i Rosję w sprawie rozmów pokojowych - oświadczył Guo Jiakun, poproszony o komentarz do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego , który powiedział, że w związku z niezaproszeniem Kijowa do Rijadu Ukraina nie będzie uznawać porozumień osiągniętych przez którąkolwiek ze stron tych negocjacji.

Rozmowy pokojowe. Chiny z zadowoleniem o spotkaniu USA - Rosja

Wojna w Ukrainie. Kijów bez zaproszenia do Rijadu na rozmowy pokojowe

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej , Rijadzie, odbędzie się pierwsze od lutego 2022 r., czyli rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę spotkanie delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Tematem rozmów mają być odbudowa dwustronnych relacji i przygotowania do możliwych negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy . Na czele delegacji stoją szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow .

Odnosząc się do braku zaproszenia Kijowa do Rijadu, Wołodymyr Zełenski przekazał, że "Ukraina uważa, że wszelkie negocjacje dotyczące Ukrainy bez Ukrainy są daremne". - I nie możemy uznać żadnych rzeczy ani żadnych porozumień o nas bez nas. I nie uznamy takich porozumień - mówił. Jak podkreślił, jego oficjalna wizyta w Arabii Saudyjskiej "nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej na poziomie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji".