Zełenski kpi z Orbana. "Mamy nadzieję, że nie zadzwoni do Asada"

"Wszyscy mamy nadzieję, że Viktor Orban nie zadzwoni do przebywającego w Moskwie Baszszara al-Asada, by wysłuchać jego wielogodzinnych wykładów" - zakpił z węgierskiego premiera Wołodymyr Zełenski, reagując na wiadomość o rozmowie szefa rządu w Budapeszcie z Władimirem Putinem. Lider władz w Kijowie podkreślił, że Viktor Orban "wzmacnia osobisty wizerunek kosztem jedności" świata zachodniego, która jest niezbędna do osiągnięcia pokoju w Ukrainie.