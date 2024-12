Orban, Trump i Musk razem na Florydzie. "Przyszłość się zaczęła"

Do spotkania doszło w poniedziałek w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie - poinformował rzecznik prasowy szefa węgierskiego rządu Bertalan Havasi, na którego powołuje się agencja MTI. Według Havasiego Orbanowi towarzyszyli minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto oraz Gellert Jaszai , prezes węgierskiego giganta technologicznego 4iG.

Czy Orban rozmawiał z Trumpem o Ukrainie?

Ani prezydent elekt USA, ani inni uczestnicy spotkania nie ujawnili, o czym rozmawiali, ale węgierskie media opozycyjne spekulują, że jednym z tematów mogła być kwestia uregulowania rosyjskiej okupacji części Ukrainy. Jednocześnie media zwracają uwagę, że od czasu zwycięstwa Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich, kilkakrotnie rozmawiał on telefonicznie z premierem Węgier. Najbardziej miało go interesować, co Orban sądzi o możliwościach szybkiego zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.