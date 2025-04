Obserwatorium Heller & Jung znajduje się w miejscowości Taquara, w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii . Jego kamery nagrały przelot kosmicznej skały w środę o godz. 19:01 lokalnego czasu. Rozbłysk meteoru był na tyle intensywny, że specjaliści zaklasyfikowali go jako superbolid .

Nagranie upadku meteoru zamieścił na Facebooku dyrektor obserwatorium, C arlos Fernando Jung .

W komentarzu do wpisu poinformował, że w rejonie brazylijskiego stanu doszło do "upadku superbolidu". Dodał, że od 2020 roku w rym rejonie nie odnotowano równie intensywnego zjawiska . Nagranie z upadku obiektu można zobaczyć poniżej:

Meteory, które spalając się wytwarzają intensywne światło, nazywa się bolidami. Tego typu obiekty, mierzące co najmniej kilka centymetrów średnicy, mają jasność większą niż -4 mag. To oznacza, że są jaśniejsze od Wenus w chwili jej największego rozbłysku. Wenus to planeta, którą na nocnym niebie można dostrzec gołym okiem.