Ujawnili, jakie leki przyjmował Cenckiewicz. Zareagował prezydent Nawrocki

"Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same. Tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza" - przekazał prezydent Karol Nawrocki, komentując głośny artykuł dotyczący szefa BBN. W tekście podano informacje na temat przyjmowanych przez Cenckiewicza leków.

  • Sławomir Cenckiewicz został oskarżony w mediach o zatajenie informacji o lekach w ankiecie bezpieczeństwa, co miało skutkować utratą dostępu do informacji niejawnych.
  • Karol Nawrocki i politycy PiS stanęli w obronie Cenckiewicza, podkreślając nadużycia związane z ujawnieniem danych zdrowotnych.
  • Prokuratura wszczęła działania w sprawie naruszenia ochrony danych i uprawnień.
O sprawie Sławomira Cenckiewicza zrobiło się głośno po publikacji "Gazety Wyborczej". Autor artykułu stwierdził, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zataił w ankiecie bezpieczeństwa nazwy przyjmowanych leków. W efekcie miał on stracić dostęp do informacji niejawnych.

Szef BBN odniósł się do sprawy w obszernym wpisie na platformie X. Zapewnił w nim, że zamierza podjąć kroki prawne zarówno w stosunku do autora artykułu, jak i wobec Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Jednocześnie zaznaczył, że "nigdy nie wprowadził służb specjalnych w błąd, niczego nie zatajając". Cofnięcie mu poświadczeń przez szefa SKW w lipcu 2024 r. określił jako "motywowane politycznie" i "bezprawne".

Sprawa Sławomira Cenckiewicza. Głos zabrał Karol Nawrocki

Szef BBN stwierdził, że "'Gazeta Wyborcza' (...) sięgnęła po ubeckie metody, tak często stosowane dzisiaj przez reżimy w Rosji i na Białorusi wobec politycznych przeciwników".

Samo pojawienie się artykułu uznał za "dowód na ingerowanie służb specjalnych w życie publiczne". Do kwestii poruszanych w tekście w podobnym duchu odniósł się prezydent RP Karol Nawrocki.

"Nowa rzeczywistość, a metody wciąż te same. Tym razem wymierzone nie we mnie, a w mojego ministra Sławomira Cenckiewicza" - napisał na platformie X.

W związku z pojawieniem się artykułu Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie ujawnienia danych o zdrowiu szefa BBN.

    Sławomir Cenckiewicz i sprawa leków. Posłowie PiS zawiadamiają prokuraturę

    Artykuł odbił się szerokim echem w mediach i w kręgach politycznych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak oraz poseł Andrzej Śliwka zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa SKW Jarosława Stróżyka.

    "Ujawnienie lub spreparowanie informacji pochodzących z ankiety bezpieczeństwa osobowego prof. Cenckiewicza to nie tylko podważenie zaufania do państwa i naruszenie elementarnych zasad funkcjonowania służb specjalnych. To także przestępstwo przekroczenia uprawnień" - argumentował były szef MON.

    Krytycznie do publikacji odniosła się również Naczelna Izba Lekarska. "Informacje o przyjmowanych przez pacjenta lekach są daną szczególnie wrażliwą i ich publiczne ujawnienie nigdy nie powinno mieć miejsca" - wskazano.

