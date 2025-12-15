Zestrzelili podejrzanego drona. Akcja lotnictwa w kraju NATO

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

Turcja poderwała myśliwce F-16 i zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny niewiadomego pochodzenia, który zbliżał się do granic przestrzeni powietrznej tego kraju. O incydencie poinformował resort obrony. "Aby uniknąć potencjalnych szkód zestrzelono go w bezpiecznym miejscu" - czytamy w komunikacie.

Turcja poderwała myśliwce. Zestrzelono niezidentyfikowany dron
W skrócie

  • Tureckie myśliwce F-16 zestrzeliły drona nieznanego pochodzenia zbliżającego się do granic kraju.
  • Incydent miał miejsce w rejonie Morza Czarnego, gdzie trwa konflikt rosyjsko-ukraiński.
  • W ostatnim czasie tureckie statki na Morzu Czarnym padły ofiarą ataków rosyjskich, a Ankara apeluje o wstrzymanie działań militarnych.
Wojsko początkowo wskazało wyłącznie na obiekt niewiadomego pochodzenia, który zbliżał się do tureckich granic od strony Morza Czarnego.

"Jest on monitorowany w ramach rutynowych procedur" - wskazano w komunikacie prasowym.

"Aby zagwarantować bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, myśliwcom F-16, działającym zarówno ze strony Turcji jak i NATO, przekazano misję reagowania kryzysowego" - poinformowano.

Turcja poderwała myśliwce. Zestrzelono dron niewiadomego pochodzenia

Następnie tureckie władzy przekazały, że zaobserwowany dron "wymknął się spod kontroli". "Aby uniknąć potencjalnych szkód zestrzelono go w bezpiecznym miejscu, poza terenem zabudowanym" - czytamy w komunikacie tureckiego MSZ.

Nie podano informacji, do kogo należał zauważony przez obronę powietrzną bezzałogowiec.

    Do incydentu doszło w rejonie Morza Czarnego, gdzie sytuacja jest wyjątkowo napięta ze względu na trwającą wojnę Rosji z Ukrainą. Nie byłby to pierwszy incydent, w ramach którego Turcy musieliby zmierzyć się ze skutkami trwającego nieopodal konfliktu.

    Tureckie statki padły ofiarą Rosji. Incydenty na Morzu Czarnym

    W sobotę Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała, że rosyjski dron przeprowadził ukierunkowany atak na turecki statek "VIVA" na Morzu Czarnym. Maszyna płynęła "korytarzem zbożowym" z ładunkiem oleju słonecznikowego do Egiptu.

    Jak przekazała agencja UNIAN, atak miał miejsce na otwartym morzu w obrębie strefy ekonomicznej Ukrainy, ale poza jej zasięgiem obrony przeciwlotniczej.

    W piątek z kolei pojawiły się informacje o rosyjskim ataku na dwa porty morskie w Ukrainie, w wyniku których uszkodzony miał zostać między innymi należący do Ankary statek przewożący zapasy żywności. W wyniku zdarzenia w przedniej części jednostki wybuchł pożar.

    Turcja zaapelowała o zaprzestanie działań wojskowych w tym rejonie i wezwała do podjęcia porozumienia w sprawie zawieszenia ataków na żeglugę oraz infrastrukturę energetyczną i portową obu stron konfliktu.

