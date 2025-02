Monachium. Trzaskowski o ewentualnym zwycięstwie Putina. "Oznaka słabości USA"

Rafał Trzaskowski porównał to do oznaki słabości, jaką dla Rosjan stanowił sposób wycofania sił USA z Afganistanu przez prezydenta Joe Bidena i którą Trump sam potępiał.

Wojna w Ukrainie. Planują spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Pytany o to, czy w obliczu przemówienia J.D. Vance'a w Monachium obawia się prób amerykańskiej ingerencji w nadchodzące wybory w Polsce , Rafał Trzaskowski stwierdził, że to jedynie zaszkodziłoby stronie otrzymującej takie poparcie .

- Jesteśmy bardzo dumnym narodem, więc, jeśli ktokolwiek będzie nam mówił, jak mamy głosować, to całkowicie kontrproduktywne. A biorąc pod uwagę to, co Elon Musk powiedział na wiecu AfD, że Niemcy mogą zapomnieć o swojej winie, to teraz tego rodzaju ingerencja byłaby pocałunkiem śmierci dla każdej partii politycznej w Polsce - powiedział.