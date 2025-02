Trzaskowski w Monachium mówił o łamaniu konstytucji w Polsce

Trzaskowski podkreślił, że w chwili zagrożenia, po ataku Rosji na Ukrainę , siły demokratyczne potrafiły porozumieć się z PiS w sprawach najważniejszych: bezpieczeństwa kraju i zdolności do obrony.

Polityk przypomniał, że gdy w 2015 roku w Polsce władzę przejęło PiS, jego znajomi z USA i Europy twierdzili, że jest to wyłącznie problem Polski i Węgier. Teraz widać, że jest to szerszy problem demokracji i rosnącej polaryzacji wzmacnianej przez media społecznościowe. - To wieloraki kryzys - powiedział.