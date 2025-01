"Rafineria w Riazaniu walczy. Dostarczała paliwo do sprzętu wojskowego i nie tylko " - podał Kowalenko.

Rosja. Potężny pożar po ataku dronów na rafinerię w Riazaniu

Z wpisu gubernatora obwodu riazańskiego Pawła Małkowa wynika, że do ataku na zakład doszło ok. godziny 1 w nocy czasu lokalnego. Wtedy to ukraiński dron miał uderzyć w rafinerię, powodując pożar i ogromne zadymienie widoczne z dużej odległości.