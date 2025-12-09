Wojna w Ukrainie
Rosjanie walczyli z ogniem trzy dni. Ukraina potwierdza spektakularny atak

Marcin Jan Orłowski

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła doniesienia o uderzeniu w terminal przeładunkowy gazu skroplonego w porcie Temriuk w Kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. Jak wynika z informacji uzyskanych przez agencję UNIAN, pożar objął ponad 20 zbiorników.

Eksplozja nocą ukazana w powiększeniu na tle mapy regionu wokół Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego, z zaznaczonymi granicami Ukrainy i sąsiadujących krajów. Skontrastowane światło wybuchu na tle ciemnego otoczenia podkreślone przez umieszczenie w okr...
Ukraińcy trafili w w terminal przeładunkowy gazu skroplonego w porcie TemriukMaptiler.com / Nova_plusdomena publiczna

Operacja przeprowadzona 5 grudnia wymierzona była, jak to określono, w samo serce rosyjskiej machiny finansowej - terminal przeładunkowy gazu skroplonego (LPG). Jak donoszą źródła w SBU, atak zakończył się spektakularnym sukcesem.

Skala zniszczeń w terminalu "Maktren-Nafta" jest, według źródeł, wyjątkowo imponująca. Z informacji przekazanych agencji UNIAN wynika, że ogień strawił aż 20 z 30 dostępnych zbiorników o pojemności 200 m³ każdy.

    Pożar, który objął powierzchnię około 3 tysięcy metrów kwadratowych, był tak intensywny, że służby ratunkowe walczyły z nim przez trzy doby. Bezzałogowce trafiły nie tylko w zbiorniki z paliwem, ale także cysterny kolejowe, zbiornik pośredni oraz kluczową dla funkcjonowania portu estakadę załadunkowo-rozładunkową.

    Wojna w Ukrainie. Bolesne uderzenie w głębi Rosji

    Służby przyznają, że dla Rosji to bolesny cios logistyczny. Terminal, wybudowany w 2008 roku, był przystosowany do przeładunku 400 tysięcy ton gazu rocznie, transferując surowiec z wagonów bezpośrednio na statki.

    Ukraińskie służby nie ukrywają, że celem tych operacji jest duszność gospodarcza Rosji.

    "SBU będzie kontynuować systematyczne działania mające na celu ograniczenie dochodów rosyjskiej gospodarki z sektora naftowo-gazowego. To właśnie te pieniądze finansują wojnę z Ukrainą. 'Bawełna' na rosyjskich tyłach, w obiektach pracujących na rzecz wojny, będzie nadal płonąć" - zapowiada informator z ukraińskich służb.

    Uderzenie w Temriuk nie jest jedynym sukcesem Sił Obronnych Ukrainy w ostatnich dniach. Sztab Generalny potwierdził również udane ataki na terytoriach okupowanych. W obwodzie donieckim zniszczono rosyjską bazę dronów, mobilną grupę ogniową oraz cenny system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1.

