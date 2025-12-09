Operacja przeprowadzona 5 grudnia wymierzona była, jak to określono, w samo serce rosyjskiej machiny finansowej - terminal przeładunkowy gazu skroplonego (LPG). Jak donoszą źródła w SBU, atak zakończył się spektakularnym sukcesem.

Skala zniszczeń w terminalu "Maktren-Nafta" jest, według źródeł, wyjątkowo imponująca. Z informacji przekazanych agencji UNIAN wynika, że ogień strawił aż 20 z 30 dostępnych zbiorników o pojemności 200 m³ każdy.

Pożar, który objął powierzchnię około 3 tysięcy metrów kwadratowych, był tak intensywny, że służby ratunkowe walczyły z nim przez trzy doby. Bezzałogowce trafiły nie tylko w zbiorniki z paliwem, ale także cysterny kolejowe, zbiornik pośredni oraz kluczową dla funkcjonowania portu estakadę załadunkowo-rozładunkową.

Wojna w Ukrainie. Bolesne uderzenie w głębi Rosji

Służby przyznają, że dla Rosji to bolesny cios logistyczny. Terminal, wybudowany w 2008 roku, był przystosowany do przeładunku 400 tysięcy ton gazu rocznie, transferując surowiec z wagonów bezpośrednio na statki.

Ukraińskie służby nie ukrywają, że celem tych operacji jest duszność gospodarcza Rosji.

"SBU będzie kontynuować systematyczne działania mające na celu ograniczenie dochodów rosyjskiej gospodarki z sektora naftowo-gazowego. To właśnie te pieniądze finansują wojnę z Ukrainą. 'Bawełna' na rosyjskich tyłach, w obiektach pracujących na rzecz wojny, będzie nadal płonąć" - zapowiada informator z ukraińskich służb.

Uderzenie w Temriuk nie jest jedynym sukcesem Sił Obronnych Ukrainy w ostatnich dniach. Sztab Generalny potwierdził również udane ataki na terytoriach okupowanych. W obwodzie donieckim zniszczono rosyjską bazę dronów, mobilną grupę ogniową oraz cenny system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1.

