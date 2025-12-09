W skrócie Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego informuje, że Rosja kontroluje ponad 30 proc. budynków w Myrnohradzie i osiąga postępy na froncie.

Tymczasem ukraińskie wojsko przekazało informację o kolejnych stratach rosyjskiej armii.

Kijów przeprowadza obecnie skuteczne ataki na rosyjską infrastrukturę logistyczną i wojskową.

Agencja Reutera przekazuje, że we wtorek szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow poinformował, iż rosyjskie wojska posuwają się wzdłuż całego frontu i zajęły ponad 30 proc. budynków w mieście Myrnohrad we wschodniej Ukrainie.

Gierasimow stwierdził również, że zdobycie przez Rosję całego Pokrowska może stanowić "ważny krok" w kierunku przejęcia kontroli nad całym Donbasem.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony, na które powołuje się agencja, dodaje, że w ciągu nocy z 8 na 9 grudnia wojska Kremla zestrzeliły 121 ukraińskich dronów.

Wojna w Ukrainie. Kijów informuje rekordowych o stratach Rosji

Tymczasem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował kolejne zestawienie strat, które poniosła Moskwa. Z komunikatu, na który powołuje się ukraiński serwis TSN, wynika, że w ciągu ostatniej doby wojsko wyeliminowało 930 najeźdźców.

TSN dodaje, że w sumie od początku pełnoskalowej wojnyRosja straciła między innymi ponad 11 tysięcy czołgów, niemal 35 tysięcy systemów artyleryjskich i prawie 90 tysięcy bezzałogowych statków powietrznych.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy dodaje ponadto, że z ich wyliczeń wynika, iż od 2022 roku w wyniku działań wojennych wyeliminowano prawie 1,2 miliona rosyjskiego personelu.

Ukraina uderzyła w rosyjską infrastrukturę wojskową

Przypomnijmy, że ukraińskie wojsko cały czas prowadzi działania, które mają na celu zakłócenie systemu wsparcia logistycznego Kremla.

W poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że w nocy z 7 na 8 grudnia doszło do kolejnego ataku. Serwis Ukraińska Prawda przekazywał wówczas, że uderzono między innymi składy amunicji i bezzałogowych statków powietrznych na terenach okupowanych przez Rosję.

"Na czasowo okupowanym terenie obwodu ługańskiego doszło do uszkodzenia magazynu amunicji. (...) W rejonie tymczasowo okupowanego Doniecka zniszczono magazyn bezzałogowych statków powietrznych rosyjskich okupantów" - przekazywał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto, w celu osłabienia zdolności przeciwnika do magazynowania i transportu paliw, ukraińskie siły zaatakowały również skład paliw rosyjskiej jednostki w rejonie obwodu ługańskiego oraz mobilną grupę ogniową i system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 w obwodzie donieckim.

