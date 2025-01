Rosja wymownie komentuje propozycje Trumpa. "Niejasne sygnały gotowości"

Wojna w Ukrainie. Co z zakończeniem konfliktu? "Niejasne sygnały" od Donalda Trumpa

- Są to jakieś niesformułowane, niejasne sygnały gotowości do czegoś . Często słyszymy słowo "zamrożenie konfliktu" - mówił Niebienzia w rozmowie z państwową telewizją Rossija 24.

Co więcej, zdaniem polityka ze strony ukraińskiej w ostatnim czasie "napływają sygnały o porozumieniach", jednak - jak dodał - nie można ich traktować poważnie. - Pytanie brzmi, kiedy w końcu Wołodymyr Zełenski zechce usiąść do stołu negocjacyjnego, na jakiej linii kontaktów się to odbędzie. Im dalej, tym gorsze będą dla niego warunki , powiedziano mu o tym dawno temu - nadmienił ambasador.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump chce zakończyć wojnę. Trzy plany

Z kolei w najnowszym wywiadzie prezydent Ukrainy, odnosząc się do rozmów pokojowych ze swoim rosyjskim odpowiednikiem podkreślił, że "Władimir Putin nie chce żadnego dialogu z Ukrainą i szuka sposobów, by uniknąć bezpośrednich rozmów na temat zakończenia wojny". - Czepia się każdej okazji, by nie usiąść ze mną do rozmów - ocenił Zełenski.