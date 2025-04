Są wstępne wyniki badania wody z Otwocka. Prezydent wydał komunikat

Jak przekazał włodarz Otwocka, "woda w kranie nadaje się już do picia i kąpieli". "Dziś przed godziną 18:00 PSSE Otwock wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, która jest dostarczana siecią wodociągową do mieszkańców Otwocka i Karczewa. Jest to decyzja warunkowa, gdyż są jeszcze przekroczenia m.in. norm żelaza i manganu" - wyjaśnił.